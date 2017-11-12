Трамп пожаловался на некорректное обращение со стороны Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что северокорейский лидер Ким Чен Ын оскорбил его, назвав старым. Американский глава государства написал в своем твиттере, что он лидера КНДР никогда не обзывал.

"Почему Ким Чен Ын меня оскорбляет, называя старым? Я бы никогда не назвал его маленьким и толстым! Ну вот, а я так хотел быть его другом. Может, когда-нибудь это произойдет", - написал Трамп.

Американский президент написал целую серию твитов по итогам своего участия в саммите АТЭС во Вьетнаме, сообщает "Интерфакс".

Он также написал, что председатель КНР Си Цзиньпин ужесточит санкции в отношении Северной Кореи в связи с их ядерной программой, а также что китайский лидер хотел бы видеть КНДР безъядерной зоной.

Трамп посетил Пекин на прошлой неделе. Си Цзиньпин в ходе переговоров подчеркивал приверженность стремлению не допустить превращения КНДР в ядерную державу, но не сообщал о каких-то новых жестких мерах по отношению к Пхеньяну.

В прошлом президент США неоднократно жестко высказывался в адрес КНДР и ее лидера, в частности, назвав его сумасшедшим и космонавтом-самоубийцей. В свою очередь Ким Чен Ын назвал Трампа выжившим из ума стариком и также пригрозил ответом на оскорбления.

Северная Корея провела последние и самые серьезные ядерные испытания 3 сентября, что вызвало жесткую реакцию ООН, которая наложила новые санкции.