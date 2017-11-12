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Трамп пожаловался на некорректное обращение со стороны Ким Чен Ына

11:27 12.11.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта peoples.ru
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Президент США Дональд Трамп пожаловался, что северокорейский лидер Ким Чен Ын оскорбил его, назвав старым. Американский глава государства написал в своем твиттере, что он лидера КНДР никогда не обзывал.

"Почему Ким Чен Ын меня оскорбляет, называя старым? Я бы никогда не назвал его маленьким и толстым! Ну вот, а я так хотел быть его другом. Может, когда-нибудь это произойдет", - написал Трамп.

Американский президент написал целую серию твитов по итогам своего участия в саммите АТЭС во Вьетнаме, сообщает "Интерфакс".

Он также написал, что председатель КНР Си Цзиньпин ужесточит санкции в отношении Северной Кореи в связи с их ядерной программой, а также что китайский лидер хотел бы видеть КНДР безъядерной зоной.

Трамп посетил Пекин на прошлой неделе. Си Цзиньпин в ходе переговоров подчеркивал приверженность стремлению не допустить превращения КНДР в ядерную державу, но не сообщал о каких-то новых жестких мерах по отношению к Пхеньяну.

В прошлом президент США неоднократно жестко высказывался в адрес КНДР и ее лидера, в частности, назвав его сумасшедшим и космонавтом-самоубийцей. В свою очередь Ким Чен Ын назвал Трампа выжившим из ума стариком и также пригрозил ответом на оскорбления.

Северная Корея провела последние и самые серьезные ядерные испытания 3 сентября, что вызвало жесткую реакцию ООН, которая наложила новые санкции.

Темы: Дональд Трамп, Северная Корея
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Комментарии читателей
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12.11.2017, 21:37
Гость: Кира

Руководитель маленькой нищей Северной Кореи Ким выглядит более достойно, чем президент самой огромной страны на планете по отношению к зарвавшимся агрессорам.
12.11.2017, 19:49
Гость: Не

мечтай, европеец-шнобель, не получится.
12.11.2017, 19:37
Гость: andrei_nekrasov

Поединок Корейца с Американцем напоминают о событиях в моей родной деревне шестидесятилетней давности. Тогда в нашей округе, удаленной от Москвы на сто километров, появилось ни с того ни с сего большое количество украшенных невообразимыми татуировками , никому неизвестных мужиков. Даже при всем старании многочисленных бабушек оградить подрастающее поколение от контактов с указанными героями подростки периодически становились свидетелями сцен , сильно напоминающих противостояние Трампа и его корейского оппонента. Несколько раз наблюдал стандартную сцену , когда с одной стороны кипятился среднего телосложения мужичок с зажатым в правой руке ножом , а с другой спокойно стоял тяжеловес , презрительно рассматривая брызгающего слюной слабака , которого со всех сторон удерживали за руки его приятели. В ответ на мои наблюдения бабушки сообщили мне , что сцена эта в деревнях давно известна и называется "Держите меня семеро ".Смысл происходящего в том , что толпа приятелей забияки вместе с самим забиякой боятся тяжеловеса и никогда на него не полезут.
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