Число жертв землетрясения в Иране превысило 200 человек

Число жертв землетрясения в Иране возросло до 211 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в минувшее воскресенье, 12 ноября, в провинции Керманшах, на границе Ирана и Ирака. Под обломками обрушившихся зданий все еще остаются люди, идут спасательные операции. Ранее сообщалось о 61 погибших и более 300 раненых.

По данным Красного Полумесяца, в результате землетрясения около 70 тысяч человек остались без жилья, на месте происшествия открываются палаточные лагеря. Власти страны принимают меры по оказанию помощи пострадавшим.

Отмечается, что землетрясение также затронуло и территорию Ирака, где погибли шесть человек, пострадали не меньше 50 человек.

О своей готовности помочь пострадавшим от стихийного бедствия заявила Турция. В районы отправлены мобильные группы, а в турецких больницах готовятся принимать раненых.