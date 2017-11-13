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Число жертв землетрясения в Иране превысило 200 человек

09:21 13.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Число жертв землетрясения в Иране возросло до 211 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в минувшее воскресенье, 12 ноября, в провинции Керманшах, на границе Ирана и Ирака. Под обломками обрушившихся зданий все еще остаются люди, идут спасательные операции. Ранее сообщалось о 61 погибших и более 300 раненых.

По данным Красного Полумесяца, в результате землетрясения около 70 тысяч человек остались без жилья, на месте происшествия открываются палаточные лагеря. Власти страны принимают меры по оказанию помощи пострадавшим.

Отмечается, что землетрясение также затронуло и территорию Ирака, где погибли шесть человек, пострадали не меньше 50 человек.

О своей готовности помочь пострадавшим от стихийного бедствия заявила Турция. В районы отправлены мобильные группы, а в турецких больницах готовятся принимать раненых.

Темы: Ирак, Иран, Крупные землетрясения и их последствия, Стихийные бедствия
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Комментарии читателей
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13.11.2017, 12:15
Гость: неравнодушная

Уже не верится в природные катаклизмы... Все эти взрывы, землетрясения, терракты - это язык работы глобального предиктора с политиками стран. Кто-то что-то добивается.... а народ, пушечное мясо, народом только хорошо прикрываться.... ДОТУ, КОБ..
13.11.2017, 10:58
Гость: город 312

Можно предположить что это "рука" Вашингтона
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