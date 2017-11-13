Украинский беспилотник пересек границу России

Беспилотник Украины нарушил границу России в Брянской области. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на внутренний источник.

Украинский дрон был зафиксирован на территории России накануне вечером, 12 ноября. Его выявило радиолокационное оборудование в автоматическом режиме, после чего подало соответствующий сигнал о несогласованном пересечении беспилотником украино-российской границы в Брянской области.

По данным источника, скорее всего, беспилотник пытался пересечь границу с РФ, оставаясь незамеченным за счет высокой крейсерской скорости 130 км/ч.

В октябре в ДНР были сбиты два украинских дрона с установленными на них взрывными устройствами. Ранее, в сентябре, замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил об участившихся случаях использования украинскими силовиками дронов для бомбардировки Донбасса.

В то же время на Украине анонсировали создание первого в стране ударного БПЛА.