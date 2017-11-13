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Украинский беспилотник пересек границу России

14:21 13.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Беспилотник Украины нарушил границу России в Брянской области. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на внутренний источник.

Украинский дрон был зафиксирован на территории России накануне вечером, 12 ноября. Его выявило радиолокационное оборудование в автоматическом режиме, после чего подало соответствующий сигнал о несогласованном пересечении беспилотником украино-российской границы в Брянской области.

По данным источника, скорее всего, беспилотник пытался пересечь границу с РФ, оставаясь незамеченным за счет высокой крейсерской скорости 130 км/ч.

В октябре в ДНР были сбиты два украинских дрона с установленными на них взрывными устройствами. Ранее, в сентябре, замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил об участившихся случаях использования украинскими силовиками дронов для бомбардировки Донбасса.

В то же время на Украине анонсировали создание первого в стране ударного БПЛА. 

Темы: Россия, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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13.11.2017, 21:45
Гость: №у

Это не самолет и не вертушка,но писал не соображающий,не обращайте внимания.
13.11.2017, 21:43
Гость: Бл.....

Даже если бы и "кинул" с последствиями,все было бы как в Турции с "сухим" и послом застреленым.Вспомните как он лётчиков "строил",когда они "погоняли"пиндосовское "корыто"в Черном море,натура такая "бз......тая","как бы чего не вышло".Поэтому в Крыму все взрывается,раздолбаев "укропы" или стреляют или утаскивают к себе.Уже смотреть на него и слушать тошно.А "свистел"журналистам западным:"меня улица научила бить первым","слабых бьют".Ладно бы молчал ,как с доской маннергеймовой,оскорбив всех Блокадников и Россиян,так нет, на старости "прорвало",заливается "соловьем"в "зеркальном отраженьи".Короче,паскудство в "зазеркалье"!
13.11.2017, 20:52
Гость: Сергей_К

"1посыплются"
.
СыпЛять - это на хуторе близ Диканьки и Одесском Привозе.
.
А в РОССИИ корень этого слова - СЫПАТЬ.
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