Тимошенко рассказала, почему не заканчивается война в Донбассе

Лидер парламентской фракции «Батькивщина» в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко обвинила Порошенко и его правительство в получении доходов от войны в Донбассе.



Фото с сайта tymoshenko.ua

В эфире телеканала «ZIK» Тимошенко заявила, что действующая украинская власть сама не может закончить войну на Донбассе, так как ей это невыгодно. По ее словам, воры, которые сейчас заняли все высокие должности в государстве, прикрываются войной, чтобы удержаться у власти.

Она сказала, что в случае окончания войны, Порошенко и его правительство «вынесут с их должностей».

«Такие миллиардные кровавые доходы, которые сегодня зарабатывает эта власть на войне, никто нигде больше не заработает. И они это знают, поэтому держат эту войну», — сказала Тимошенко.

Политик уверена, что с помощью трех-четырех раундов настоящих дипломатических переговоров на высоком уровне войну можно завершить мирным путем.