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Тимошенко рассказала, почему не заканчивается война в Донбассе

15:49 13.11.2017

Лидер парламентской фракции «Батькивщина» в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко обвинила Порошенко и его правительство в получении доходов от войны в Донбассе.


Фото с сайта tymoshenko.ua

В эфире телеканала «ZIK» Тимошенко заявила, что действующая украинская власть сама не может закончить войну на Донбассе, так как ей это невыгодно. По ее словам, воры, которые сейчас заняли все высокие должности в государстве, прикрываются войной, чтобы удержаться у власти.

Она сказала, что в случае окончания войны, Порошенко и его правительство «вынесут с их должностей».

«Такие миллиардные кровавые доходы, которые сегодня зарабатывает эта власть на войне, никто нигде больше не заработает. И они это знают, поэтому держат эту войну», — сказала Тимошенко.

Политик уверена, что с помощью трех-четырех раундов настоящих дипломатических переговоров на высоком уровне войну можно завершить мирным путем. 

Темы: Украина, Ситуация на Украине
Источник: «Русская весна»
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Комментарии читателей
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13.11.2017, 18:27
Гость: Хохлатые

хотят на дронах лететь на Донбасс.
13.11.2017, 18:15
Гость: Ольга

Вот потому и её держали в отстойнике, чтоб в нужный момент вышла вся белая и пушистая с сердечками на груди и представится всем, как голубь мира, якобы остановившую войну!! И народ схавает!!
13.11.2017, 18:11
Гость: Эта

лживая мадам с очередной критикой в борьбе за власть.
Она же призывала в 15 году огнем пройтись по ДНР и ЛНР
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