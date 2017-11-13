В армии США разрешили служить людям с проблемной психикой

Армия США отныне может принимать в свои ряды новобранцев, имевших проблемы в области психического здоровья.



Фото с сайта army.mil

Также в американской армии теперь могут служить люди, имевшие проблемы с алкоголем и наркотиками, страдавшие депрессией, а также занимавшиеся самоповреждением (преднамеренным повреждением своего тела по внутренним причинам без суицидальных намерений), сообщает газета USA Today.

Как отмечается, такое решение было принято в августе, однако публично о нем не заявлялось. USA Today полагает, что снятие запрета связано с тем, что к сентябрю 2018 года американской армии необходимо рекрутировать 80 тысяч новобранцев, поскольку президент страны Дональд Трамп собирается расширить борьбу с террористическими группировками.

В прошлом году, когда было необходимо набрать 69 тысяч новобранцев, в вооруженные силы США было разрешено принимать молодых людей, ранее употреблявших марихуану, а также показавших плохие результаты на вступительных испытаниях. Также желающим вступить в ряды армии было предложено финансовое вознаграждение.

Решение позволить служить молодым людям, имевшим проблемы с психикой, в вооруженных силах США объяснили тем, что армия теперь имеет доступ к большему количеству медицинской информации о каждом потенциальном новобранце.