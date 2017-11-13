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В армии США разрешили служить людям с проблемной психикой

10:13 13.11.2017

Армия США отныне может принимать в свои ряды новобранцев, имевших проблемы в области психического здоровья.


Фото с сайта army.mil

Также в американской армии теперь могут служить люди, имевшие проблемы с алкоголем и наркотиками, страдавшие депрессией, а также занимавшиеся самоповреждением (преднамеренным повреждением своего тела по внутренним причинам без суицидальных намерений), сообщает газета USA Today.

Как отмечается, такое решение было принято в августе, однако публично о нем не заявлялось. USA Today полагает, что снятие запрета связано с тем, что к сентябрю 2018 года американской армии необходимо рекрутировать 80 тысяч новобранцев, поскольку президент страны Дональд Трамп собирается расширить борьбу с террористическими группировками.

В прошлом году, когда было необходимо набрать 69 тысяч новобранцев, в вооруженные силы США было разрешено принимать молодых людей, ранее употреблявших марихуану, а также показавших плохие результаты на вступительных испытаниях. Также желающим вступить в ряды армии было предложено финансовое вознаграждение.

Решение позволить служить молодым людям, имевшим проблемы с психикой, в вооруженных силах США объяснили тем, что армия теперь имеет доступ к большему количеству медицинской информации о каждом потенциальном новобранце.

Темы: США
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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13.11.2017, 16:38
Гость: Скептик

По законам жанра, чтобы не обижать данных людей, теперь из американского языка должны вымарываться слова "псих", "психопат", "психолог", "психоаналитик", "психотерапевт" и т.п.
А так же вводиться новые термины типа "человек с разнообразной психикой", "человек с ограниченной психикой" и что-то вроде "психоамериканец".
Предлагаю помочь заокеанским товарищам в разработке терминологии.
13.11.2017, 14:59
Гость: w2

.. нет, Дума это у нас, а у вас это Кнессетом зовут..
13.11.2017, 14:49
Гость: Альф

Раньше они таких из армии в сенат переводили... Ну, если психам только М16 будут выдавать - так и ладно, в Техасе, Инджерлике или Львове пусть развлекаются.Надеюсь, им ЯО не доверят, чтобы Москву с Майами не попутали.
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