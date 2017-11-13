Бывшие руководители разведки США заявили о запугивании Трампа Путиным

Бывший директор национальной разведки США Джеймс Клеппер и экс-директор ЦРУ Джон Бреннан заявили, что президент США Дональд Трамп оказался под влиянием Владимира Путина.

Такое заявление они сделали в воскресенье в эфире телеканала CNN, комментируя слова Трампа прозвучаувшие на саммите АТЭС во Вьетнаме.

В минувшую субботу, 11 ноября, после встречи с Путиным на саммите АТЭС Трамп заявил, что предположения о «российском вмешательстве» оскорбили российского лидера, что «нехорошо» для США. Также Трамп назвал историю с «российским вмешательством» искусственным барьером для отношений между странами.

Бывшие руководители разведки США заявили, что подобные слова Трампа свидетельствуют о том, что президент России использовал слабость Трампа к лести, либо американский лидер «по какой бы то ни было причине» был запуган Путиным. «Поведение Трампа по отношению к русским — либо наивность, либо невежество, либо страх», - заявил Бреннан.

Кроме того, по мнению экс-руководителей разведки США, отрицая вмешательство России в американские выборы, Трамп дал понять другим странам, что на него можно оказывать давление. «Я считаю, что и китайцы, и русские убеждены, что могут играть с ним», - считает Клеппер.

Путин и Трамп, вопреки прогнозам, не встретились тет-а-тет на полях саммита АТЭС, но при этом они успели пообщаться и одобрить совместное заявление по Сирии. Как пишет «Интерфакс», беседа, прошедшая в кулуарах, была доброжелательной. После этого Трамп заявил, что у него и Путина «очень хороший настрой по отношению друг к другу и хорошие отношения, учитывая то, что не особо знаем друг друга».