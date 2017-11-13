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Бывшие руководители разведки США заявили о запугивании Трампа Путиным

08:57 13.11.2017
Дональд Трамп. Фото с офстраницы в Facebook
Дональд Трамп. Фото с офстраницы в Facebook
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Бывший директор национальной разведки США Джеймс Клеппер и экс-директор ЦРУ Джон Бреннан заявили, что президент США Дональд Трамп оказался под влиянием Владимира Путина.

Такое заявление они сделали в воскресенье в эфире телеканала CNN, комментируя слова Трампа прозвучаувшие на саммите АТЭС во Вьетнаме.

В минувшую субботу, 11 ноября, после встречи с Путиным на саммите АТЭС Трамп заявил, что предположения о «российском вмешательстве» оскорбили российского лидера, что «нехорошо» для США. Также Трамп назвал историю с «российским вмешательством» искусственным барьером для отношений между странами.

Бывшие руководители разведки США заявили, что подобные слова Трампа свидетельствуют о том, что президент России использовал слабость Трампа к лести, либо американский лидер «по какой бы то ни было причине» был запуган Путиным. «Поведение Трампа по отношению к русским — либо наивность, либо невежество, либо страх», - заявил Бреннан.

Кроме того, по мнению экс-руководителей разведки США, отрицая вмешательство России в американские выборы, Трамп дал понять другим странам, что на него можно оказывать давление. «Я считаю, что и китайцы, и русские убеждены, что могут играть с ним», - считает Клеппер.

Путин и Трамп, вопреки прогнозам, не встретились тет-а-тет на полях саммита АТЭС, но при этом они успели пообщаться и одобрить совместное заявление по Сирии. Как пишет «Интерфакс», беседа, прошедшая в кулуарах, была доброжелательной. После этого Трамп заявил, что у него и Путина «очень хороший настрой по отношению друг к другу и хорошие отношения, учитывая то, что не особо знаем друг друга».

Темы: Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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13.11.2017, 14:32
Гость: Не понял!?

Где доказательства? Предъявите общественности мокрые штаны Трампа!
13.11.2017, 14:26
Гость: XeX

Вавилонская башня и пирамида - это, как раз, конкурирующие философии.

Пирамида означает, что вся власть от тоталитарного, инфантильного и капризного бога якобы творца, который все видит и все знает и который требует к себе поклонения, жертв и который "ревнив к другим богам", но на всякий случай, потому что официально их нет и он един (странное поведение для всемогущего единого творца). С ним общается лишь элита жрецов на вершине пирамиды для получения морального императива из вне (условные 10 заповедей), а внизу "рабы божие", сословия, касты, которые все обязаны исполнять под страхом кары небесной. Условно "бог отец" находится в конфликте с неким "падшим ангелом" и этот ангел бунтарь - это чистое зло в этой системе. Эту толпо-элитарную систему поддерживает часть мировой консервативной элиты, например, официальные церкви, ислам. Основная идея - мы не имеем права вмешиваться в эксперимент "творца" и должны покориться его воле и замыслу. Такая система может быть и глобалистской с единой религией, главное не бросать вызов единому богу.

Башня же это символ бунтарства человека по отношению к такому богу - попытка вырваться из созданного им человеконариума и достичь неба, чтобы встретиться и поговорить о своей судьбе и судьбе мира на равных. Это вызов повзрослевшего ребенка своему родителю/опекуну (тирану) (побег хомячков из аквариума, зеков из тюрьмы) и взятие своей судьбы и ответственности за свои поступки в свои руки.
13.11.2017, 13:48
Гость: сторож Аполинарий

Хе-хе

Я испытываю большую гордость за Россию
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в этом ха ха .. есть что то нерусскоё . Впрочем гордитесь коли што , нам барабир.
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