Минюст США заинтересовался фондом семьи Клинтон и урановой сделкой

Министерство юстиции США заинтересовалось урановой сделкой и деятельностью фонда семьи Клинтон, ведомство изучит необходимость проведения расследования и назначения спецпрокурора по данным вопросам, пишет Интерфакс.

По данным агентства, в распоряжении местных СМИ оказалось ответное письмо министерства юстиции на два запроса, направленных 27 июля и 26 сентября председателем юридического комитета палаты представителей конгресса и другими его членами, в которых они призывали назначить специального прокурора для расследования сделки по продаже канадской уранодобывающей компании Uranium One и предполагаемых незаконных сделок, связанных с фондом Клинтон.

"Генеральный прокурор поручил старшим федеральным прокурорам оценить некоторые вопросы, которые поднимались в ваших письмах", - приводит выдержки из письма помощника генпрокурора Стивена Бойда.

"Эти старшие прокуроры будут подчиняться напрямую генеральному прокурору и его заместителю в соответствующих случаях и представят рекомендации относительно того, следует ли инициировать расследование по вопросам, которые еще не были в проработке, а также относительно того, требуются ли дополнительные ресурсы по уже расследуемым делам или же, требуются ли назначение спецпрокурора по каким-либо делам", - отмечается в письме.

Минюст не отрицает и не подтверждает, ведется ли сейчас расследование и просит не толковать это письмо в пользу одного или другого варианта.

На вторник в комитете по судебным делам запланированы слушания с участием главы минюста США Джеффа Сешнса.

В США разразился серьезный скандал, связанный с тем, что, будучи госсекретарем США, Хиллари Клинтон не только допустила сделку, по которой крупный производитель урана для американской атомной энергетики Uranium One перешел фактически под контроль российского правительства, но и получила подозрительные суммы денег, связанные с руководством этой компании.

В связи с этим Трамп заявил журналистам: "Думаю, что продажа урана России таким образом, как это было сделано, при огромных денежных суммах, которые прошли через сделку, является, считаю, Уотергейтом нового времени".