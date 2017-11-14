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Минюст США заинтересовался фондом семьи Клинтон и урановой сделкой

06:53 14.11.2017
Хиллари Клинтон. Фото с сайта wikipedia.org
Хиллари Клинтон. Фото с сайта wikipedia.org
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Министерство юстиции США заинтересовалось урановой сделкой и деятельностью фонда семьи Клинтон, ведомство изучит необходимость проведения расследования и назначения спецпрокурора по данным вопросам, пишет Интерфакс.

По данным агентства, в распоряжении местных СМИ оказалось ответное письмо министерства юстиции на два запроса, направленных 27 июля и 26 сентября председателем юридического комитета палаты представителей конгресса и другими его членами, в которых они призывали назначить специального прокурора для расследования сделки по продаже канадской уранодобывающей компании Uranium One и предполагаемых незаконных сделок, связанных с фондом Клинтон.

"Генеральный прокурор поручил старшим федеральным прокурорам оценить некоторые вопросы, которые поднимались в ваших письмах", - приводит выдержки из письма помощника генпрокурора Стивена Бойда.

"Эти старшие прокуроры будут подчиняться напрямую генеральному прокурору и его заместителю в соответствующих случаях и представят рекомендации относительно того, следует ли инициировать расследование по вопросам, которые еще не были в проработке, а также относительно того, требуются ли дополнительные ресурсы по уже расследуемым делам или же, требуются ли назначение спецпрокурора по каким-либо делам", - отмечается в письме.

Минюст не отрицает и не подтверждает, ведется ли сейчас расследование и просит не толковать это письмо в пользу одного или другого варианта.

На вторник в комитете по судебным делам запланированы слушания с участием главы минюста США Джеффа Сешнса.

В США разразился серьезный скандал, связанный с тем, что, будучи госсекретарем США, Хиллари Клинтон не только допустила сделку, по которой крупный производитель урана для американской атомной энергетики Uranium One перешел фактически под контроль российского правительства, но и получила подозрительные суммы денег, связанные с руководством этой компании.

В связи с этим Трамп заявил журналистам: "Думаю, что продажа урана России таким образом, как это было сделано, при огромных денежных суммах, которые прошли через сделку, является, считаю, Уотергейтом нового времени".

Темы: США, Борьба с коррупцией в мире, Бизнес и предпринимательство в мире
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Комментарии читателей
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14.11.2017, 13:08
Гость: ***

Ну,ладно,всё это хорошо,а когда минюст
России заинтересуется фондами,ну например,Медведева.
14.11.2017, 12:54
Гость: Wrangell

Достаточно старая и банальная ситуация, когда преступник поднимает крик и обвиняет соперника в грехах, которые сам и совершил. В данном случае наверняка прикрывались взятки, полученные клинтонами от российских взяткодателей.
Такая же сохема защиты у Хиллари и с так называемыми русскими хакерами.
Это называется - На воре шапка горит :)
Клинтонша своими криминальными действиями подорвола последнее уважение к Вашингтонским властям. Такой грязи в Вашингтоне давно не было
(При этом я хочу добавить, что поклонником существующей олигархической власти в Кремле я не являюсь)
14.11.2017, 11:18
Гость: +++

Все семейство Клинтонов надо отправить на нары.
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