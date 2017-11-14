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Тереза Мэй обвинила Россию в угрозе мировому порядку‍

10:04 14.11.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посвятила свое выступление на банкете от имени лорд-мэра лондонского Сити обвинению России в создании угрозы «международному порядку», попытке влиять на выборы и «военизации информации» через использование фальшивых новостей, чтобы посеять раздор в демократическом обществе. Ее слова приводит The Guardian.

Перечисляя попытки Москвы «подорвать в последние годы западные институты», она сказала: «У меня очень простое сообщение для России. Мы знаем, что вы делаете. И вам это [осуществить] не удастся». Россия, как заметила премьер-министр, «недооценивает устойчивость демократий» стран Запада, а также «постоянное притяжение свободных и открытых обществ» и «приверженность западных стран к альянсам, которые их связывают».

Тереза Мэй обвинила Россию в разжигании войны в Донбассе, присоединении Крыма, нарушении национальных воздушных пространств нескольких европейских стран. Мэй пообещала сделать все возможное для защиты сотрудничества в области европейской безопасности. Этому же, по ее словам, будет способствовать реформа НАТО.

Речь Мэй была построена по принципу «мы – они». Премьер уточнила, что она не хочет «возвращаться к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации», но Великобритания должна будет принять меры для защиты своих интересов, а также интересов Европы и всего мира, если Россия продолжит нынешнюю политику.

Подобная критика британского премьера в отношении деятельности России контрастирует с недавними комментариями по этому же поводу президента США Дональда Трампа, замечает The Guardian. «Каждый раз, когда он [президент России Владимир Путин] видит меня, он говорит: «Я этого не делал [не вмешивался в выборы]», — рассказал американский лидер на саммите АТЭС во Вьетнаме, добавив, что, когда слышит такие слова от Путина, действительно верит ему.​

Темы: Россия, Великобритания, США, Международная политика
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Комментарии читателей
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14.11.2017, 13:33
Гость: Терезе

респект !
14.11.2017, 13:31
Гость: Бтр

ГД и ТП , что с нее взять , там все такие.
14.11.2017, 13:27
Гость: полухохол

Удел всех женщин не имеющих детей,заниматсято НЕКЕМ!Все силы на "борьбу"......,тем более,что у бывшей "владычицы морей",почти весь королевский флот "на приколе".Вроде "расслабуха" на банкете должна присутствовать,а она об "угрозах",хотя "у кого что болит".
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