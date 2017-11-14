Глава ДНР: акты агрессии со стороны ВСУ ведут к «большой войне»

Очередные акты агрессии со стороны украинских силовиков ведут ситуацию в Донбассе к возобновлению полномасштабных военных действий.



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Об этом на встрече с журналистами заявил Глава ДНР Александр Захарченко, сообщает «ДАН».

«Идет подготовка к наступлению, вчера был обстрел на Светлодарской дуге (в районе Дебальцево). Ситуация ведет к большой войне», — сказал лидер Республики.

Ранее, 2 ноября, в ходе онлайн-конференции с жителями Донбасса и Украины Захарченко заявил, что за последние три года Республика приняла все меры для подготовки к отражению полномасштабного наступления украинских силовиков.