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Глава ДНР: акты агрессии со стороны ВСУ ведут к «большой войне»

09:05 14.11.2017

Очередные акты агрессии со стороны украинских силовиков ведут ситуацию в Донбассе к возобновлению полномасштабных военных действий.


Фото Андрей Бутко с сайта wikimedia.org

Об этом на встрече с журналистами заявил Глава ДНР Александр Захарченко, сообщает «ДАН».

«Идет подготовка к наступлению, вчера был обстрел на Светлодарской дуге (в районе Дебальцево). Ситуация ведет к большой войне», — сказал лидер Республики.

Ранее, 2 ноября, в ходе онлайн-конференции с жителями Донбасса и Украины Захарченко заявил, что за последние три года Республика приняла все меры для подготовки к отражению полномасштабного наступления украинских силовиков.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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14.11.2017, 13:39
Гость: Русфанат

Учитывая, что из 29 пунктов предложений Волкера по организации миротворческого процесса на Донбассе Сурков одобрил 3, действительно появляется мысль о том что "большая война" уже недалече.
14.11.2017, 13:36
Гость: Д...

Не боись,Европа(Германия)этого не допустит,пиво пить и колбасу трескать они на войну не променяют.
14.11.2017, 13:32
Гость: Очки

одень, олень. Ты где злобу увидел ? Так, реакция на недоразумение.
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