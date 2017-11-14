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Священника из РФ приговорили в Белоруссии к 5,5 годам тюрьмы за сутенерство

12:52 14.11.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Суд в Витебске признал виновным российского священника Николая Киреева в сутенерстве и приговорил к 5 годам и 6 месяцам заключения.

По версии следствия, 39-летний Киреев в августе 2017 года собирался перевезти из Витебска в Россию двух женщин для того, чтобы склонить их к занятию проституцией, передает tut.by.

Как утверждает следствие, он готовился к этому с апреля 2017 года. Женщины, которые он собирался перевезти в Санкт-Петербург, дали согласие заниматься проституцией за деньги. Как говорится в обвинительном заключении, преступление не было доведено до исполнения по независимым от Киреева причинам.

Киреев свою вину отрицал.

Николай Киреев был задержан 3 августа 2017 года в Витебске. Киреев получил сан священника в 2002 году. На время следствия РПЦ запретила ему проводить службы.

Темы: Белоруссия, Православная церковь в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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14.11.2017, 17:46
Гость: адольфу ШЕКЕЛЬ граберу

МИЛАШКА, НЕ ВСЕГДА ТО, ЧТО НАПИСАНО В КМ есть ПРАВДА. Если был СУД, ТО ОН НЕ ТОЛЬКО НЕ СКЛОНИЛ, А ПРОДАЛ ИХ!
14.11.2017, 17:44
Гость: Да ну?!

А РАЗВЕ гундяев НЕ ТЕМ ЖЕ ЗАНИМАЕТСЯ? ПРОДАЕТ СЕБЯ ЗА МИЛЛИОНЧИКИ, ХРИСТИАНСТВО, ХРИСТА И РУССКИЙ НАРОД! КИРИЛЛ подтвердит. Ведь он ТОЖЕ СУТЕНЕР!
14.11.2017, 16:58
Гость: XeX

Скорее всего девушки, почувствовав неладное, вовремя обратились в эффективную белорусскую милицию и за иностранным "батюшкой"-сутенером установили наблюдение. То есть доказательства он на себя сам собрал.
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