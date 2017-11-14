Священника из РФ приговорили в Белоруссии к 5,5 годам тюрьмы за сутенерство

Суд в Витебске признал виновным российского священника Николая Киреева в сутенерстве и приговорил к 5 годам и 6 месяцам заключения.

По версии следствия, 39-летний Киреев в августе 2017 года собирался перевезти из Витебска в Россию двух женщин для того, чтобы склонить их к занятию проституцией, передает tut.by.

Как утверждает следствие, он готовился к этому с апреля 2017 года. Женщины, которые он собирался перевезти в Санкт-Петербург, дали согласие заниматься проституцией за деньги. Как говорится в обвинительном заключении, преступление не было доведено до исполнения по независимым от Киреева причинам.

Киреев свою вину отрицал.

Николай Киреев был задержан 3 августа 2017 года в Витебске. Киреев получил сан священника в 2002 году. На время следствия РПЦ запретила ему проводить службы.