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В Раде решили изъять из закона о Донбассе пункт о разрыве дипотношений с РФ

13:43 14.11.2017
Верховная Рада. Фото с сайта wikipedia.org
Верховная Рада. Фото с сайта wikipedia.org
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В парламентском комитете по вопросам национальной безопасности и обороны договорились отказаться от упоминания в законопроекте по Донбассу (№7163) о разрыве дипломатических отношений с РФ, формально комитет решение пока не принял, заявил его секретарь Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко") пишет Интерфакс.

"Мы консенсусно согласовали, что вопрос разрыва дипотношений - полномочия исключительно исполнительной ветви власти. Чтобы сохранить четкое распределение и независимость ветвей власти... мы не будем говорить исполнительной власти, как им выполнять закон. Закон предоставит РФ статус агрессора. При таких условиях очевидно, что дипломатические отношения исполнительной властью будут разорваны во исполнение этого закона. Мы решили - не будем кабмину об этом говорить", - сказал Винник журналистам во вторник.

Так он ответил на вопрос, сохранилась ли в законопроекте поправка относительно разрыва дипотношений с РФ.

Ранее председатель парламента Андрей Парубий заявил, что судьбу поправки о разрыве дипотношений с РФ в законопроекте об обеспечении суверенитета Украины на Донбассе определят народные депутаты в сессионном зале Верховной Рады в четверг, 16 ноября.

"Эта правка, которая касается дипломатических отношений, есть среди тех правок, которые внесены на комитет, в Верховную раду. И уже в четверг, если мы будем рассматривать (законопроект - ИФ), соответственно, Верховная рада примет свое решение", - сказал он на брифинге в Киеве 13 ноября.

При этом спикер напомнил, что в среду, 15 ноября, профильный комитет Рады рассмотрит поправки к данному законопроекту, и если успеет подготовить решение, то в четверг народные депутаты в сессионном зале могут рассмотреть эту инициативу во втором чтении и в целом.

Темы: Отношения России и Украины, Ситуация на Украине, Верховная Рада Украины
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Комментарии читателей
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14.11.2017, 17:55
Гость: Уроки истории

А мне понравились слова "Мы консенусно согласовали..."
14.11.2017, 17:40
Гость: Агностик

Вот за что хохлов всегда любил! Ну кто ещё может обзывать врагом, агрессором и при этом бесконечно угрожать разрывом дипотношений и бесконечно эти дипотношения сохранять.
14.11.2017, 17:22
Гость: именно!

Кто бы сомневался, что перетрусят.
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