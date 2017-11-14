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Линейка кукол Барби пополнилась фигуркой в хиджабе

18:00 14.11.2017
Фото пользователя Twitter @IbtihajMuhammad
Фото пользователя Twitter @IbtihajMuhammad
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Компания Mattel разработала новую куклу Барби в серии Sheroes (герои-женщины). Кукла представлена в образе спортсменки Ибтихадж Мухаммад, завоевавшей бронзовую медаль на Олимпиаде-2016, и одета в хиджаб.

Спортсменка лично принимала участие в разработке облика новой Барби. На презентации она рассказала о мечте своего детства – чтобы ее кукла была похожа на нее и была наряжен в соответствии с мусульманскими традициями, сообщает «Интерфакс». Мухаммад также рассказал, что будучи ребенком, вместе с сестрами шила своим куклам мусульманскую одежду.

В своем Twitter она поблагодарила производителя за решение придать новой кукле ее образ. По словам спортсменки, она испытывает гордость, осознавая, что девочки по всему миру теперь смогут играть Барби, одетой в хиджаб.

Продажи куклы Барби в образу Мухаммад стартуют в 2018 году.

Кукла Барби производится с 1959 года. Примечательно, что во многих мусульманских странах игрушка находится под запретом.
    

Темы: США, Выдающиеся спортсмены за рубежом, Детские игрушки
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