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Военные арестовали президента Зимбабве

14:25 15.11.2017
Роберт Габриэль Мугабе. Фото с сайта kremlin.ru
Роберт Габриэль Мугабе. Фото с сайта kremlin.ru
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Военные в Зимбабве поместили под стражу президента страны, фактически руководившего республикой с 1980 года, и его супругу Грейс.

Об этом в среду, 15 ноября, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителя военных.

Ранее армия задержала министра финансов и взяла под контроль здание гостелекомпании. Местное издание News 24 со ссылкой на неназванные источники сообщает, что Мугабе договорился о том, чтобы его супруга покинула страну, пока он «готовится уйти в отставку».

Вечером 14 ноября вооруженные солдаты на бронетранспортерах заняли ключевые позиции в столице Зимбабве Хараре. При этом зимбабвийская армия отказалась считать это военным переворотом, называя случившееся «бескровной коррекцией».

По их словам, глава государства и его семья находятся «в целости и сохранности».

Генерал-майор С.Б.Мойо заявил, что целью военных являются «преступники вокруг Мугабе, которые совершают преступления, вызывающие социальные и экономические проблемы в стране». Представители армии настоятельно призвали граждан республики «сотрудничать с военными на благо страны».

Темы: В мире
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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15.11.2017, 16:10
Гость: смехунчику

Никакая это не революция,а просто наведение порядка.Старика никто не тронет,он у них типа Ленина там,только из ума выжил от старости.Почистят ворье,присосавшееся к трону,кого то и в расход,что тут плохого?
15.11.2017, 15:22
Гость: Засранц но кавалергард

Ага,единственное средство всех уравнять,пулемёт.
15.11.2017, 15:13
Гость: Олле

господина людоеда на кол.Публично.У№ них по-другому не понимэ :)
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