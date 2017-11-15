Военные арестовали президента Зимбабве

Военные в Зимбабве поместили под стражу президента страны, фактически руководившего республикой с 1980 года, и его супругу Грейс.

Об этом в среду, 15 ноября, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителя военных.

Ранее армия задержала министра финансов и взяла под контроль здание гостелекомпании. Местное издание News 24 со ссылкой на неназванные источники сообщает, что Мугабе договорился о том, чтобы его супруга покинула страну, пока он «готовится уйти в отставку».

Вечером 14 ноября вооруженные солдаты на бронетранспортерах заняли ключевые позиции в столице Зимбабве Хараре. При этом зимбабвийская армия отказалась считать это военным переворотом, называя случившееся «бескровной коррекцией».

По их словам, глава государства и его семья находятся «в целости и сохранности».

Генерал-майор С.Б.Мойо заявил, что целью военных являются «преступники вокруг Мугабе, которые совершают преступления, вызывающие социальные и экономические проблемы в стране». Представители армии настоятельно призвали граждан республики «сотрудничать с военными на благо страны».