Черный передел: свергнут старейший диктатор мира

Военные устроили переворот в Зимбабве. Президента страны Роберта Мугабе и его жену заключили под стражу

В Зимбабве подходит к концу 40-летняя эра правления президента Роберта Мугабе. Еще недавно 93-летний политик делился планами дожить до ста лет и баллотироваться на следующих президентских выборах.

Роберт Мугабе. Фото с сайта stuki-druki.com

Однако военные республики решили иначе: вечером 14 ноября они совершили переворот, ставший результатом затяжного политического и экономического кризиса в стране. На следующий день стало известно, что Мугабе и его супруга находятся под стражей. Под охрану также взят министр финансов страны Игнациус Чомбо.

Причиной стало решение президента отстранить от власти вице-президента Эммерсона Мнангагву

Политик по прозвищу Крокодил был популярен у военных. Его называли главным преемником главы государства. Однако сам Мугабе думал иначе: он хотел посадить в президентское кресло свою жену Грейс, которая моложе его на 40 лет. Крокодил эту идею не поддержал, попал в опалу и был отстранен от власти. После отставки Мнангагву начались чистки в армии, но военные решили не сидеть сложа руки и направили в Хараре бронетехнику.

Военные утверждают, что не планируют насильственного захвата власти

Начальник генштаба Константин Чивенга давно дал понять, что не позволит занять главный пост в стране человеку, не участвовавшему в освободительной войне — то есть в освобождении страны от владычества белых. На этот раз он предъявил руководству страны ультиматум, содержащий четыре требования. Он потребовал от Мугабе прекратить чистки в правящей партии, отказаться от «безрассудных высказываний» в адрес руководства армии, вычистить «контрреволюционные элементы в руководстве страны», а также предоставить всем членам правящей партии равные возможности для участия во внеочередном съезде.

Армия обещает «вернуть ситуацию в нормальное русло»

По словам военных, речь идет лишь о «бескровной коррекции». Генерал-майор Мойо заявил, что целью военных являются «преступники вокруг Мугабе, которые совершают преступления, вызывающие социальные и экономические проблемы в стране». По его словам, военные хотят «привлечь их к ответственности». При этом он гарантирует безопасность самого Мугабе и его семьи. Представители армии настоятельно призвали граждан республики «сотрудничать с военными на благо страны». Мойо заявил, что «как только военные выполнят свою миссию, ситуация в стране вернется в нормальное русло». Однако, несмотря на все заверения представителей армии, налицо все признаки насильственного захвата власти: на улицах стоят танки и бронетранспортеры, всю ночь в стране не утихала стрельба.

В СМИ ходят слухи, что переворот санкционировали в Китае

На прошлой неделе в Пекине генерал Чивенга встречался с китайскими военными, которые принимали его со всеми почестями. В Китае, впрочем, называют прием высокопоставленного зимбабвийского военного «обычным военным визитом», заявляя, что «просто внимательно следят за происходящим» в дружественной стране. Из всех международных игроков Китай особенно заинтересован в стабильности Зимбабве и сохранении договоренностей между Си Цзиньпином и Мугабе. Китайскому бизнесу принадлежат шахты, где добываются золото, хром, платина и алмазы. В Пекине опасаются, что в случае политической неразберихи в политические дела Зимбабве вмешаются западные государства, которые также мечтают вернуться в эту африканскую страну. Брюссель, например, в последние несколько лет снял большую часть наложенных на Хараре санкций.

Зимбабвийцы томятся в очередях в банкоматы

Услышав о военном перевороте, зимбабвийцы высыпали на улицы страны, чтобы снять деньги с банковских счетов. В 2009 году после финансового кризиса, вызванного гиперинфляцией, Зимбабве заменил свою валюту американскими долларами.

Новый президент может появиться в стране в ближайшие несколько часов

Местные СМИ сообщают, что в Зимбабве вернулся Крокодил Мнангагва, накануне путча бежавший в ЮАР. Ожидается, что в ближайшее время он выступит с официальной речью как новый президент страны. С нынешним зимбабвийским лидером, находящимся в настоящее время под арестом, встретился президент ЮАР Джейкоб Зума. По его словам, Мугабе пожаловался, что не может покинуть дом, однако сказал, что с ним все в порядке.

Автор: Ксения Мельникова