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Военные в Зимбабве захватили министра финансов и здание телерадиокомпании

10:03 15.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Военные в Зимбабве взяли под стражу министра финансов страны Игнасиуса Чомбо, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

Министр финансов Зимбабве — политический соратник супруги президента страны Роберта Мугабе Грейс, выступающей в качестве главного политического конкурента бывшего вице-президента Эммерсона Мнангагву.

Именно отстранение Эммерсона Мнангагву с поста вице-президента в начале ноября и побудило военных Зимбабве к активным действиям против власти. Группа военных захватила в столице страны Хараре здание государственной телерадиовещательной корпорации Зимбабве. Вооруженные люди заняли и центр города.

Как сообщил изданию очевидец в городе Хараре, дороги к зданию правительства, парламенту и судам заблокировала военная техника. Солдаты в столице были настроены агрессивно и требовали от водителей продолжать движение. "Не пытайтесь выкинуть какую-нибудь шутку, просто проезжайте", — сказал один из военных представителю Reuters.

Также очевидцы сообщали о трех взрывах в столице Зимбабве.

Выступив с официальным обращением по телевидению, военные заверили, что их действия не являются военным переворотом и что президент страны и его семья "целы и невредимы".

Темы: Африка, Армии иностранных государств
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Комментарии читателей
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15.11.2017, 11:49
Гость: Министра финансов?

- Отпустят.
Денежное довольствие получать то надо.
15.11.2017, 11:25
Гость: даже в Зимбабве

военным уже надоело молча смотреть как изгаляются над народом всякие "дружки семьи"...
15.11.2017, 11:22
Гость: избиратель

Так депутаты будут выражать протест, или нет? Политубежище бессменному лидеру дружественной страны будут предоставлять?
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