Новая европейская армия: русские не пройдут!

Члены ЕС подписали соглашение о создании единой армии Европы, которая, в числе прочего, имеет задачу противостояния «русской угрозе»



Солдаты Европейского Корпуса. Фото Claude TRUONG-NGOC с сайта wikimedia.org

На этой неделе государства - члены ЕС подписали интересное соглашение: на бумаге было подтверждено постоянное сотрудничество объединённых европейских стран в оборонной сфере. Речь идёт о создании единой армии Европы, которая, в числе прочего, имеет задачу противостояния «русской угрозе». Трепещи, Москва!

Тема эта стала одной из ключевых тем недели в крупнейших европейских и американских СМИ. Об этом говорят и главный натовец Йенс Столтенберг, и ведущее лицо евродипломатии Федерика Могерини, и другие высокопоставленные чиновники и дипломаты.

Европейский союз сделал важный шаг в направлении обеспечения своей обороноспособности: 23 из 28 государств-членов подписали программу совместных инвестиций в военную технику, а также соответствующие исследования и разработки, сообщает «Нью-Йорк Таймс».

Цель инициативы: совместно развивать европейские военные возможности и предоставлять единые вооружённые силы для «отдельных» операций или операций «в координации с НАТО». Усилия Европы направлены также на «преодоление фрагментации» европейских оборонных расходов и на продвижение совместных проектов, позволяющих сократить дублирование функций.

На церемонии подписания документа в Брюсселе глава европейской внешней политики Федерика Могерини назвала сделку «историческим моментом в защите Европы».

Жан-Ив Ле Дриан, французский министр иностранных дел и бывший министр обороны, заявил, что соглашение стало «обязательством стран», направленным на «улучшение совместной работы». Он отметил, что в Европе существует «напряжённость», вызванная «более агрессивным» поведением Россия «после аннексии Крыма». Кроме того, имеется и угроза терактов исламистских боевиков.

Европейские лидеры посетовали на отсутствие у президента США Дональда Трампа энтузиазма в отношении НАТО и других многосторонних институтов. По-видимому, отмечает издание, собравшиеся решили, как говорила в мае канцлер Германии Ангела Меркель, что настала «эпоха», в которой европейцам придётся полностью рассчитывать на себя, а не полагаться на кого-то. И поэтому, по словам Меркель, «мы, европейцы, действительно должны взять нашу судьбу в свои руки».

Правда, г-жа Меркель добавила, что европейская координация должна всё-таки осуществляться в партнёрстве с Соединёнными Штатами и Великобританией. Интересно, что Великобритания, напоминает автор материала, «в течение многих лет блокировала такое сотрудничество», опасаясь, что создание европейской армии подорвет НАТО и партнёрство Лондона с Вашингтоном. Британия вместо этого выступала «за двустороннее соглашение с Францией».

Впрочем, Великобритания не столь давно проголосовала за выход из Европейского союза. И после «Брексита» другие страны, особенно упомянутая Франция, а также Германия, Италия и Испания, решили возродить давнюю идею военного сотрудничества. Такая идея явилась для них способом показать гражданам своих стран, что Брюссель «способен ответить на опасения по поводу безопасности и терроризма».

Что касается отдельно взятой Франции, то Париж выступил за участие в новом альянсе меньшей группы стран - тех, что могли бы нести серьёзные расходы на военную технику и прочие оборонные возможности, которых Европе не хватает «за пределами НАТО». Однако Берлин «выступил за более крупный клуб».

Немецкая точка зрения, как это часто бывает, победила, констатирует американская газета.

Брюссельское соглашение о «постоянном структурированном сотрудничестве» (permanent structured cooperation, Pesco), как ожидается, будет официально оформлено европейскими лидерами на встрече на высшем уровне. Она состоится в середине декабря 2017 г. Но уже ясно и сегодня, что при таком количестве голосов «за» одобрение окажется простой формальностью. Всё уже решено.

Любопытно, что НАТО поддерживает эти европейские усилия: ведь европейские лидеры заявляют, что их намерения заключаются не в подрыве обороноспособности действующего альянса, а в более эффективных действиях Европы против, к примеру, кибератак или гибридной войны наподобие той, что русские устроили в Крыму, отмечается в материале.

Страны Европы представят план действий, в котором изложат свои оборонные военные цели и методы контроля за их реализацией. Для приобретения вооружений, государства возьмут средства из фонда Европейского союза. Определена и сумма: около 5 млрд. евро, или 5,8 млрд. долл. США. Ещё один специальный фонд будет задействован «для финансирования операций».

Очевидная цель состоит в наращивании военных расходов для «укрепления стратегической независимости ЕС». Евросоюз может действовать в одиночку, когда это необходимо, и с партнёрами, когда это возможно, отмечается в брюссельском заявлении.

Программа также призвана сократить количество различных систем вооружений в Европе и содействовать региональной военной интеграции, например, в сфере военно-морского сотрудничества между Бельгией и Нидерландами.

В статье также называются члены Европейского союза, которые не подписали новое военное соглашение. Это Великобритания, Дания, Ирландия, Мальта и Португалия.

В Германии новое военное соглашение, разумеется, было встречено ведущей прессой позитивно.

Как пишет «Tagesspiegel», на сегодня Европа не имеет общей стратегии. И 23 государства ЕС хотят «более тесно сотрудничать в военном плане». В материале Анны Зауэрбрей такое сотрудничество названо «хорошим временным решением».

Программа Pesco названа в статье «очень важной». И недаром уже ведётся речь «об оборонном союзе». Такой подход «показывает новый прагматизм европейской интеграционной политики». Дело в том, что налицо «огромное» внешнее «давление», которое и приводит к указанному более тесному сотрудничеству европейцев в политике безопасности.

Среди тех, кто «давит» на ЕС, названы конкретные иностранные политики: «геополитическое» давление оказывает Путин, а просто «политическое» - Дональд Трамп.

Кроме того, новое военное объединение является альянсом «вполне прагматичным»: государствам ЕС следовало бы экономить деньги, но на военное сотрудничество уходят миллиарды, о чём свидетельствуют проведённые исследования, в том числе научной службы Европейского парламента. Поскольку странам ЕС в нынешний период «приходится экономить», уровень капиталовложений в оборону довольно низкий, а из-за того, что он низкий, во многих небольших странах по сути не существует собственной оборонной промышленности. Закупки техники неэффективны, а расходы на оборону во всех странах ЕС являются вторыми по величине в мире. И где же эта европейская мощь?

В то же самое время страны Балтии «особенно обеспокоены угрозой со стороны России», а европейцы с юга «уделяют первоочередное внимание стабильности в Северной Африке» (из-за мигрантов).

В июне 2016 года была разработана «Глобальная стратегия внешней политики и политики безопасности», подготовленная верховным представителем ЕС Федерикой Могерини, но этот документ не имеет обязывающей юридической силы и определяет лишь «общие цели» типа борьбы с кибератаками.

Pesco же даёт прагматичный и даже аполитичный подход. Это соглашение, считает автор, является «умным выходом» из дилеммы «практических потребностей и стратегических разногласий». Сотрудничество «модульное», поскольку в нём не обязаны участвовать все страны ЕС. И не все государства, согласные с Pesco, должны участвовать во всех его проектах.

Документ продолжает предыдущую линию Европы в политике её безопасности. По мнению Анны Зауэрбрей, «большая европейская армия» не должна возникнуть: вместо таковой будет действовать военная «сеть» европейских друзей.

Подписанный документ даёт ещё одно ясное впечатление: его разработчики постарались избежать «декларации европейской независимости от США». Приверженность НАТО в тексте «повторяется неоднократно».

«Это умно», — заявляет журналистка. Pesco является удачным решением на текущий момент. В долгосрочной же перспективе соглашение должно всё-таки остаться в стороне «от общей политической стратегии».

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Кстати, добавим к этому, одним из глашатаев нового «оборонного» проекта стал молодой французский президент Макрон. Выступая в Сорбонне, он заявил, что уже через 10 лет Европа получит «общую военную силу, совместный оборонный бюджет и общую доктрину для [оборонных] действий».

Заявление любопытно одним уже тем, что Эммануэль Макрон как бы отмежевался от тех экспертов, которые отрицают создание Европой отдельной армии. Макрон — прекрасный оратор, говорящий однозначно и определённо, и он ясно дал понять, что впереди - создание Евросоюзом общей военной силы, а не какого-то локального дополнения к НАТО. Что касается десяти лет, то и это число любопытно: это ровно два срока президентского правления во Франции.