США начали расследование денежных переводов для российского посольства

ФБР и Конгресс США расследуют переводы средств, на которые существует российское посольство в Вашингтоне, пишет Интерфакс со ссылкой на представителей дипмиссии РФ.

Ранее информационный портал BuzzFeed со ссылкой на ФБР (Федеральное бюро расследований США) сообщил о расследовании "подозрительных" переводов МИД РФ в российские посольства по всему миру - "от Афганистана до Нигерии" "на проведение выборов". В публикации упоминается обслуживающий посольство РФ в США Citibank.

"Нас совершенно не удивляет, что во вселенной американского мейнстрима Россия и Посольство России в Вашингтоне имеют единственной целью подорвать устои местной демократии. Теперь BuzzFeed вместе с ФБР и Конгрессом расследуют переводы средств, на которые существует Посольство и осуществляет свои функции в строгом соответствии с Венской конвенцией. Фактически, при содействии Citibank, расследуют деятельность Посольства. Это новая американская норма", - говорится в распространенном комментарии посольства.

В российской дипмиссии подчеркнули, что "следователей придется разочаровать".

"Выборы в Государственную думу и выборы президента России мы проводили, и будем проводить. В соответствии с нашей Конституцией. В том числе для граждан России, находящихся за рубежом. По всему миру. В том числе в США", - отметили российские дипломаты, добавив, что если для организации выборов потребуются дополнительные средства, они получат их легально из Москвы, через Citibank или другой банк.

"А журналистам BuzzFeed мы даже благодарны за то, что они раскрыли очередное вопиющее нарушение элементарных норм обращения местных властей с иностранными дипломатическими представительствами. И эта попытка искусственным образом притянуть Россию и Посольство к внутриамериканским разборкам самым позорным образом провалилась", - заявили в посольстве.

Там также отметили, что "тема "российского вмешательства" в американские президентские выборы близка к очевидной всем маргинализации". "И не только в американском медиапространстве, но и для тех, кто ведет многочисленные расследования. Подметают последние информационные "крошки", сливают оставшийся "неликвид"", - говорится в комментарии.