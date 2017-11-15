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США вновь отказались громить террористов в Сирии совместно с Россией

20:18 15.11.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Пентагон ответил отказом на предложение Минобороны России о нанесении совместных ударов по боевикам ИГ (группировка запрещена в РФ) в Сирии.

«Коалиция не наносит авиаудары в Ираке или Сирии на основании запросов от сирийского режима или Российской Федерации», - цитирует РИА «Новости» представителя американского военного ведомства.

Он пояснил, что при получении информации от третьих лиц о присутствии террористов в зоне ответственности коалиции, будет проведена проверка на соответствие ее действительности. Если данные подтвердятся, Пентагон спланирует авиаудары самостоятельно, без участия посторонних лиц. Собеседник агентства подчеркнул, что это будет сделано с учетом минимизации потерь среди мирного населения.

В Минобороны России отметили, что уже не впервые предлагают Штатам взаимодействие в Сирии против террористов, но каждый раз получают отказ.

Ранее российское военное ведомство обвинило США в отказе атаковать колонны отступающих к сирийско-иракской границе боевиков.
 

Темы: Россия, Сирия, США, Военные конфликты в мире, Отношения России и США, Министерство обороны РФ, Министерство обороны США (Пентагон)
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.11.2017, 05:51
Гость: ПАрацельс

В рыночной экономике как и обещали будет большой выбор всего - и колбасы, и террористов)))
Каждый может выбрать то, что ему больше нравится))
16.11.2017, 03:08
Гость: Лука Лукич

..печатный станок..это страшно.
16.11.2017, 02:28
Гость: Лука Лукич

...Возможно, вы имели в виду Чисто ЦРУ...нет В ЦРУ бессмертных ссуть в песок...сказка пророка в ЦРУ УБЕЙ...а и ЭТО ЕСТЬ НАЧАЛО ПРОРВ от ФАШИЗМА. нашедших убежище в США СОЗДАВ недоумков временного содержания..некого успеха...и материального благополучия как пример...удачи мечта США...ОБМАНКА ДЛЯ КУЧКИ ПРОХОДИМЦЕВ...и знак ложной экономики...печатный станок..это не валюта..это ВОРОВСТВО В ПЛАНЕТАРНОМ МАСШТАБЕ.....ЭТО США...
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