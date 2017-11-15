США вновь отказались громить террористов в Сирии совместно с Россией

Пентагон ответил отказом на предложение Минобороны России о нанесении совместных ударов по боевикам ИГ (группировка запрещена в РФ) в Сирии.

«Коалиция не наносит авиаудары в Ираке или Сирии на основании запросов от сирийского режима или Российской Федерации», - цитирует РИА «Новости» представителя американского военного ведомства.

Он пояснил, что при получении информации от третьих лиц о присутствии террористов в зоне ответственности коалиции, будет проведена проверка на соответствие ее действительности. Если данные подтвердятся, Пентагон спланирует авиаудары самостоятельно, без участия посторонних лиц. Собеседник агентства подчеркнул, что это будет сделано с учетом минимизации потерь среди мирного населения.

В Минобороны России отметили, что уже не впервые предлагают Штатам взаимодействие в Сирии против террористов, но каждый раз получают отказ.

Ранее российское военное ведомство обвинило США в отказе атаковать колонны отступающих к сирийско-иракской границе боевиков.

