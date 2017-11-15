]]> ]]>
Главная В мире Новости

Генассамблея ООН приняла проект резолюции по правам человека в Крыму

10:06 15.11.2017
Зал Генеральной Ассамблеи ООН. Фото с сайта wikipedia.org
Зал Генеральной Ассамблеи ООН. Фото с сайта wikipedia.org
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию о правах человека в Крыму, которая была внесена Украиной.

Как пишет РИА Новости, соавторами документа выступили около 40 стран, в том числе Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США, Финляндия, Франция и Эстония. Документ «осуждает нарушения, ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма».

Проект резолюции получил поддержку 71 государства, 25 стран выступили против, 77 воздержались. За документ проголосовали большинство европейских государств и США. Против проголосовали Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Белоруссия и ряд других стран.

В документе «настоятельно призывают» Россию выполнить 12 рекомендаций, чтобы «незамедлительно положить конец всем нарушениямм и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма». В частности резолюция требует от России обеспечить доступность образования на украинском и крымско-татарском языках, отменить решение об объявлении Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией, а также обеспечить беспрепятственный доступ международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека и правозащитных неправительственных организаций в Крым.

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал данное решение. Документ будет рассмотрен на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи ООН.

В свою очередь вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что проект резолюции не отвечает сути вопроса. «Это уже система, не разобравшись в сути вопроса, не вникнус, не изучив, не поняв процессы, которые происходят, принимаются какие-то решения. Удивляет позиция стран, которые голосуют за то, чего сами не понимают и не знают», - прокомментировал он.

Фикс отметил, что в Крыму строго относятся к соблюдению прав человека, многочисленные зарубежные делегации по линии народной дипломатии уже лично посетили полуостров и убедились в динамичном развитии региона и уважительном отношении всех проживающих здесь народов.

«К этому нужно относиться спокойно, как говорят: «Собака лает, караван идет». Причем идет уверенно, так как в российском Крыму создаются достойные условия жизни», - резюмировал Фикс.

Темы: Крым, Украина, Борьба за права человека в мире, Внешняя политика Украины, Организация объединенных наций (ООН), Ситуация вокруг Крыма
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.11.2017, 12:36
Гость: Ге....

Не согласен,дебилы есть но не 100%е.Это как в людском гареме или куринном,подневольные женщины(в "цивилизованных"странах мужчины и "оно" также),что "главный евнух"скажет ,то и делается.Холуй,он и есть холуй,что с него взять,не важно в каком он "ранге",дипломат,"ооновец".Больше половины членов ООН стоят в позиции "ракообразных"под США,поэтому это не первая и не последняя "резолюция".Относится к этому надо с пониманием причин и заинтерессованных.Кто бы сейчас восстановил "статус-кво"в ООН(одной фразой),так это В.И.Чуркин,но он далече уже...
15.11.2017, 12:35
Гость: ширится, растет заболевание

..Генассамблея ООН приняла проект резолюции по правам человека в Крыму..
* Эти.., уже сплошь шизо, оне просто не осознают, что выглядят забавными де...ми.
В общем, члены палаты №6.., без смирительных рубашек..
15.11.2017, 12:02
Гость: Изя

Поэтому я и говорю о справедливости. Они снова полезут, так всегда было. Но в этот раз их нужно просто посыпать дустом. Чтобы лет через пятьдесят не было никого, кто вспомнил о своем "величии" и каком-нибудь "пятом рейхе".
Все комментарии (18)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.