..Генассамблея ООН приняла проект резолюции по правам человека в Крыму..

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию о правах человека в Крыму, которая была внесена Украиной.

Как пишет РИА Новости, соавторами документа выступили около 40 стран, в том числе Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США, Финляндия, Франция и Эстония. Документ «осуждает нарушения, ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма».

Проект резолюции получил поддержку 71 государства, 25 стран выступили против, 77 воздержались. За документ проголосовали большинство европейских государств и США. Против проголосовали Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Белоруссия и ряд других стран.

В документе «настоятельно призывают» Россию выполнить 12 рекомендаций, чтобы «незамедлительно положить конец всем нарушениямм и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма». В частности резолюция требует от России обеспечить доступность образования на украинском и крымско-татарском языках, отменить решение об объявлении Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией, а также обеспечить беспрепятственный доступ международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека и правозащитных неправительственных организаций в Крым.

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал данное решение. Документ будет рассмотрен на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи ООН.

В свою очередь вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что проект резолюции не отвечает сути вопроса. «Это уже система, не разобравшись в сути вопроса, не вникнус, не изучив, не поняв процессы, которые происходят, принимаются какие-то решения. Удивляет позиция стран, которые голосуют за то, чего сами не понимают и не знают», - прокомментировал он.

Фикс отметил, что в Крыму строго относятся к соблюдению прав человека, многочисленные зарубежные делегации по линии народной дипломатии уже лично посетили полуостров и убедились в динамичном развитии региона и уважительном отношении всех проживающих здесь народов.

«К этому нужно относиться спокойно, как говорят: «Собака лает, караван идет». Причем идет уверенно, так как в российском Крыму создаются достойные условия жизни», - резюмировал Фикс.