Украина считает позицию Минска по крымскому вопросу «ножом в спину»

Первый замглавы Верховной рады Украины, участница переговоров в «минском» формате Ирина Геращенко заявила, что не считает возможным молчать после решения Белоруссии голосовать против резолюции о правах человека в Крыму, предложенной Киевом. Политик заявляет, что такое поведение никак не соответствует заявлениям белорусских властей о нейтральности.

На своей странице в Facebook она написала, что считает выраженную Минском солидарность с Россией «ножом в спину», причем уже вторым — после аналогичного голосования в прошлом году, пишет МК.

Отметим, что внесенную в Генассамблею ООН резолюцию с рекомендациями России относительно прав человека в Крыму 14 ноября принял Третий комитет ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. «За» проголосовала 71 страна, против — 25, включая Россию и Белоруссию, Китай, КНДР, Иран, Сирию. Воздержались 77 стран.

«Это - не нейтральная позиция, а вполне конкретная. Нейтральные страны хотя бы воздержались, Беларуси снова не хватило "нейтральности" для позиции, отличной от позиции РФ», - заявила Геращенко. Саму резолюцию она считает очень важной.

В связи с этим депутату Рады непонятно, почему Минск при этом позиционирует себя как нейтральную площадку для переговоров по Донбассу.