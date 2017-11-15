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Украина считает позицию Минска по крымскому вопросу «ножом в спину»

15:27 15.11.2017
Ирина Геращенко. Фото с сайта wikipedia.org
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Первый замглавы Верховной рады Украины, участница переговоров в «минском» формате Ирина Геращенко заявила, что не считает возможным молчать после решения Белоруссии голосовать против резолюции о правах человека в Крыму, предложенной Киевом. Политик заявляет, что такое поведение никак не соответствует заявлениям белорусских властей о нейтральности.

На своей странице в Facebook она написала, что считает выраженную Минском солидарность с Россией «ножом в спину», причем уже вторым — после аналогичного голосования в прошлом году, пишет МК.

Отметим, что внесенную в Генассамблею ООН резолюцию с рекомендациями России относительно прав человека в Крыму 14 ноября принял Третий комитет ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. «За» проголосовала 71 страна, против — 25, включая Россию и Белоруссию, Китай, КНДР, Иран, Сирию. Воздержались 77 стран.

«Это - не нейтральная позиция, а вполне конкретная. Нейтральные страны хотя бы воздержались, Беларуси снова не хватило "нейтральности" для позиции, отличной от позиции РФ», - заявила Геращенко. Саму резолюцию она считает очень важной.

В связи с этим депутату Рады непонятно, почему Минск при этом позиционирует себя как нейтральную площадку для переговоров по Донбассу.

Темы: Белоруссия, Украина, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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15.11.2017, 21:31
Гость: Пивасик

А ты хотя бы знаешь где этот Донбасс находится?
15.11.2017, 20:07
Гость: Время Ч.

Вознамерился он это только в вашем воспаленном мозгу.
15.11.2017, 20:02
Гость: Время Ч.

А ты скатайся в Донецк и остальной Донбасс и поспрашай. Хотя такие как ты обычные трусы диванные.
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