В Киеве обнаружили «российские танки»‍

Посетители супермаркета «Сельпо» в Киеве возмутились из-за выставленных на продажу игрушечных танков с российской символикой, сообщает «Обозреватель». Одним из первых на игрушку танка, похожего на «Армату», обратил внимание журналист Андрей Булгаров и призвал разобраться с владельцами магазина.

Булгаров заявил, что это недопустимо, после чего призвал граждан города прийти в магазин с вилами и потребовать снять с продажи игрушечные танки. В пресс-службе магазина, продававшего игрушки, ответили журналисту, что все «Арматы» будут сняты с продажи, а также что внутри сети будет проведено внутреннее расследование, чтобы найти «виновных».

В строительном магазине «Эпицентр» бдительность проявила Татьяна Стащук. По ее словам, на прилавках лежали игрушечные танки и машины с символикой Российской Федерации. Но там отрицают сам факт наличия таких игрушек.

11 ноября секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов обвинил Россию, что она стягивает к границе с Украиной войска и пытается их выдать за миротворцев ООН.