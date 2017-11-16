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В Киеве обнаружили «российские танки»‍

10:39 16.11.2017
Фото: Facebook - Andrew Bulgarov
Фото: Facebook - Andrew Bulgarov
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Посетители супермаркета «Сельпо» в Киеве возмутились из-за выставленных на продажу игрушечных танков с российской символикой, сообщает «Обозреватель». Одним из первых на игрушку танка, похожего на «Армату», обратил внимание журналист Андрей Булгаров и призвал разобраться с владельцами магазина.

Булгаров заявил, что это недопустимо, после чего призвал граждан города прийти в магазин с вилами и потребовать снять с продажи игрушечные танки. В пресс-службе магазина, продававшего игрушки, ответили журналисту, что все «Арматы» будут сняты с продажи, а также что внутри сети будет проведено внутреннее расследование, чтобы найти «виновных».

В строительном магазине «Эпицентр» бдительность проявила Татьяна Стащук. По ее словам, на прилавках лежали игрушечные танки и машины с символикой Российской Федерации. Но там отрицают сам факт наличия таких игрушек.

11 ноября секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов обвинил Россию, что она стягивает к границе с Украиной войска и пытается их выдать за миротворцев ООН.

Темы: В мире
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Комментарии читателей
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16.11.2017, 12:17
Гость: Buerger

А в общем то очень символично - "бдительный" патриот призывает идти с вилами на русские танки.
16.11.2017, 12:15
Гость: Бедняги украинские "журналисты"

Им теперь приходится везде крамолу выискивать, даже в сортирах.
16.11.2017, 11:50
Гость: Обалдеть

Оказывается, детские игрушки на Украине для такой власти представляют угрозу.
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