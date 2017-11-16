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Власти Греции хотят поправить экономику за счет выращивания марихуаны

10:54 16.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство Греции считает, что выращиваание марихуаны для медицинских целей может помочь стране восстановить экономику после семилетнего кризиса. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на министра развития сельской местности и продовольствия Эвангелоса Апостолу.

По его словам один комплекс по выращиванию медицинской марихуаны, состоящий из 12-15 парников поможетсоздать порядка 400 рабочих мест.

Отмечается, что производители марихуаны уже проявили интерес к данной инициативе, доход от которой может составить около 200 миллиардов евро за 10 лет.

На сегодняшний день в Греции один из самых высоких уровней безработицы в Евросоюзе, составляющий с 2011 года около 20%. Ожидается, что законопроект о выращивании медицинской марихуаны будет направлен на рассмотрение в парламент до конца 2017 года. При этом министр подчеркнул, что власти страны не собираются полностью декриминализировать выращивание, а также куплю-продажу и использование марихуаны. 

Темы: Греция, Проблемы безработицы в мире, Экономическая ситуация в мире
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Комментарии читателей
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16.11.2017, 12:04
Гость: такс

Правильно возглавить и углубить и не забыть договорится на каком нибудь самите о квотах Также полностью запретить курение сигарет
16.11.2017, 11:55
Гость: 2017

Какая там марихуана? - героин выращивать надо, а то не поправится экономика-то!
Греция следующая на выход, из европейского рая.
16.11.2017, 11:11
Гость: Wrangell

А если выращивать опийный мак, то через год-другой экономика вообще всем станет пофиг и Греция под воздействием дури захватит Евросоюзников :)
Как только до сего времени в евгопе не догадались о столь легком рецепте экономического чуда.
Можно также производить и нюхать ацетон :)
Меня терзают смутные сомнения, что многие советы и действия мировых и отечественных экономистов безусловно производились под воздействием подобной дури :)
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