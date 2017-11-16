Власти Греции хотят поправить экономику за счет выращивания марихуаны
Правительство Греции считает, что выращиваание марихуаны для медицинских целей может помочь стране восстановить экономику после семилетнего кризиса. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на министра развития сельской местности и продовольствия Эвангелоса Апостолу.
По его словам один комплекс по выращиванию медицинской марихуаны, состоящий из 12-15 парников поможетсоздать порядка 400 рабочих мест.
Отмечается, что производители марихуаны уже проявили интерес к данной инициативе, доход от которой может составить около 200 миллиардов евро за 10 лет.
На сегодняшний день в Греции один из самых высоких уровней безработицы в Евросоюзе, составляющий с 2011 года около 20%. Ожидается, что законопроект о выращивании медицинской марихуаны будет направлен на рассмотрение в парламент до конца 2017 года. При этом министр подчеркнул, что власти страны не собираются полностью декриминализировать выращивание, а также куплю-продажу и использование марихуаны.