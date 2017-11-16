Армия США призывает в свои ряды психов, алкоголиков и наркоманов

Армия Соединенных Штатов Америки сняла полный запрет на прием в свои ряды новобранцев с психическими проблемами

Так, новые правила позволяют служить в вооруженных силах людям с биполярным расстройством личности, депрессией, а также историей суицида и злоупетрления наркотиками и алкоголем.

Кадр из фильма «Цельнометаллическая оболочка». Фото с сайта kinopoisk.ru

Как пишет издание USA Today, такой шаг предпринят в связи с необходимостью увеличения численности военнослужащих: на будущий год запланирован прием 80 тыс. новобрнцев. Это на 11000 человек больше, чем по заданию на 2017 год. При этом, уже тогда в Пентагоне столкнулись с нехваткой желающих вступить в ряды ВС. Из-за этого пришлось снижать профстандарты: сначала в армию стали принимать людей с более низкой физической подготовкой, а затем употреблявших марихуану. При этом, чтобы привлечь людей дополнительно было выделено $300 миллионов долларов на социальные льготы для новобранцев и рекламу.

Примечательно, что из набранных в 2017 году 69000 военнослужащих 1,9% были отнесены к так называемой "четвертой категории", которую можно охарактеризовать не иначе как слабоумие. В 2016 году число таких лиц составило 0,6%.

По словам представителя армии США Рэнди Тейлора, расширение приема на военную службу лиц с психическими отклонениями связано с тем, что армия США теперь имеет доступ к большему количеству медицинской информации заявителей.

Запрет на службу в армии для людей с отклонениями в психике ввели в США в 2009 году. Он был обусловлен возросшим числом самоубийств среди военных в период войны в Ираке. До 2004 года число новобранцев "четвертой категории" в американской армии не превышало 0,6% от общей численности, а 92% военнослужащих имели законченное среднее образование. Однако уже в октябре 2005 года число взятых на службу из "четвертой категории" достигло 12%, несмотря на то, что Департамент обороны США в качестве максимально допустимой цифры определил 4%.

Последствиями приема в ряды вооруженных сил психически нездоровых и умственно неполноценных лиц стали рост числа самоубийств, а также сексуальных домогательств и насилия в американской армии. В 2009 году требования в этом отношении были вновь ужесточены, однако уже в 2010 году президент Барак Обама отменил действовавший в течение семнадцати лет закон "Don’t ask, don’t tell" ("Не спрашивай, не говори"), запрещавший службу в рядах вооруженных сил лицам, публично демонстрирующим свою нетрадиционную ориентацию. 1 июля 2017 года Пентагон должен был объявить о полном снятии запрета трансгендерам на службу в войсках США. Однако, 1 июня, ровно за месяц до финальной даты, стало известно, что американское оборонное ведомство оказалось не готово к трансгендерам из-за непроработки ряда щепитильных вопросов - таких как посещение туалетов и душевых комнат.

Срок приема трансгендеров в армию перенесли еще на полгода - до 1 января 2018.

Кроме того, в январе текущего года для военнослужащих американской армии ввели новые стандарты внешнего вида: теперь регламент не запрещает носить хиджабы, бороды и тюрбаны.

"Армия пересмотрела свою политику, чтобы дать квалифицированным солдатам возможность служить независимо от их вероисповедания", - приводит издание слова официального представителя армии.

По словам министра армии США Эрика Фэннинга, новшества для служащих в армии женщин и мужчин призваны популяризировать службу среди мусульман и сикхов.

При этом отмечается, что головные уборы должны быть сделаны из "материалов приглушенным тонов, близким к цвету погон" или, если солдат одет в боевое снаряжение, цвет головных уборов должен соответствовать цвету камуфляжного материал. А длина бороды не должна превышать двух дюймов (чуть более 5 см).