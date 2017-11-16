Украинское реформирование образования уже не устраивает Европу?

Еврокомиссия за демократию через право должна вынести решение о дискриминационном украинском законе

Симон Петлюра, известный украинский националист начала XX века, считал, что независимая и нероссийская Украина сразу заживет красиво и счастливо, как только целиком и полностью избавится от вывесок на русском языке и перейдет на «мову». И если русских он выдавливал с Украины с помощью языковой политики, то против евреев допускал проведение погромов.

Как известно, у Симона Васильевича в официальном политикуме Украины с самого начала независимости появились почитатели и наследники, которые стали массово «обзывать» именем полтавского учителя-погромщика довольно «порядочные» улицы и проспекты и устанавливать ему памятники. А после майдана 2014 года число петлюроманов и бандерофилов в высших эшелонах укро-власти резко возросло и теперь они стремятся правдами-неправдами полностью изгнать русскую культуру из жизни общества.

В уничтожении вертикали образования на родном, в первую очередь, русском языке жирную точку поставил принятый недавно Верховной радой закон, с 2020 года обязывающий представителей всех народов и рас получать обучение в школах исключительно на языке украинском. Да и что церемониться укро-националистам с русскими, которые, являясь титульной нацией, законом «пророссийских» нардепов от «Партии Регионов» Кивалова и Колесниченко «Об основах языковой политики» де-юре уже давно переведены в разряд национального меньшинства!

Но помимо этого украинский закон «Об образовании» наносит удар в первую очередь по Конституции Украины, которая запрещает принятие законов, допускающих «сужение содержания и объема существующих прав и свобод» (ст.22 ч.4). Эксперты насчитывают нарушение как минимум пяти статей Основного закона Украины, которые, по всей видимости, украинские власти собираются поменять втихую, подогнав их под новопринятый «образовательный акт».

Это происходит на Украине, которая в своих европейских устремлениях когда-то даже подписала Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств, а потом еще и стала страной-участницей таковой. Но при этом официальный Киев постоянно отказывается исполнять сей документ, методично сокращая сферу применения русского языка в системе образования и в СМИ.

Хотя согласно официальной Всеукраинской переписи 2001 года (единственной за годы независимости и неслабо сфальсифицированной, по мнению представителей многих общественных организаций) родным русский язык считали более 14 миллионов человек, то есть почти 30% населения, в то время как по данным Киевского международного института социологии и Института социологии Национальной Академии наук Украины, русский язык в быту и в повседневном общении используют от 46 до более 60% населения бывшей республики СССР.

В 2016-2017 учебном году на Украине функционировала только 581 государственная школа с русским языком обучения, что составляет 3,5% от общей численности 16 566 школ в стране. В этой 581 школе учится 227 тысяч учеников, что составляет 5,97% от общего количества детей школьного возраста по всей стране – около 3,8 млн человек.

В Киеве действует 435 школ, из которых, по официальным данным, только от пяти до восьми школ с русским языком обучения, что составляет 1,15-1,83% от общего числа школ в Киеве. В каждой школе по два класса на потоке. На 60 мест в каждой школе претендуют от 280 до 500 человек. И это при том, что от 13 (по данным переписи 2001 года) до 22% (по данным русских общественных организаций) считают себя русскими.

Подобными действиями Украина пытается всячески сократить количество этнических русских, чтобы вывести русский язык из оборота. Однако в той же Конституции Украины он относится не к языку нацменьшинств, а является языком международного общения. Статья 10, ч.3: «на Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины», ст. 10, ч.4 «государство способствует изучению языков международного общения. Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины…».

Вот и получается, что при явной доминанте русского языка силами Киева на него продолжаются гонения, которые теперь достигли апогея и в сфере образования. Европейский Союз и так был не в особом восторге от того, что националисты Украины в интересах местного олигархата и при одобрении США провели у себя конституционный переворот, допустили на своих территориях развертывание фактически гражданской войны против «недостаточно сознательных» регионов Юго-Востока, а теперь активно рвутся в Европу на правах бедных родственников, угрожая дестабилизировать и так не очень спокойную ситуацию на континенте.

Однако когда новый украинский закон «Об образовании» вызвал возмущение в рядах стран-членов ЕС - Венгрии и Румынии - на Украину была направлена Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская Комиссия), которая должна была посмотреть, кто это там «такой наглый» и пытается попрать «европейские стандарты свободы и демократии».

С 30 октября по 1 ноября 2017 года в Киеве заседала делегация этой комиссии. В последний день работы делегаты встретились с представителями этнических организаций. Русские, венгерские, румынские и молдавские общины негативно отозвались о законе «Об образовании», а члены греческой общины и еврейского ВААДа согласились с его положениями.

Публикация решения Венецианской комиссии ожидается с 8 по 12 декабря. Но кажется маловероятным, что пришедшая к власти в результате антиконституционного переворота группа националистически настроенных олигархов, попирающая Конституцию Украины законами, подобными закону «Об образовании», вдруг откажется от дела дерусификации и разжигания антироссийских настроений. Дестабилизация ситуации на границе России, в пику Европы и с подачи США – это путь сохранения власти в своих руках для Порошенко и Ко.

Ну, а если честно, то именно для этого изначально и создавалась Украина, с сельско-местечковой культурой, возводимой в ранг национальной, и говором-«мовой», который вдруг в одночасье был объявлен языком – для раздробления русского этноса на ряд политически озабоченных наций, грызущихся друг с другом.

Но вслед за известным исследователем украинского национал-сепаратизма Николаем Ульяновым можно сказать, что украинский национализм как антисистема рано или поздно начнет дробиться внутри себя, разрушая в пыль и пресловутое украинство, и окраину-Украину. И никакие Венецианские комиссии с петлюрами «президенту путчистов» Порошенко и украинской хунте не помогут.

