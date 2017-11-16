Глава ДНР поддержал инициативу Путина об обмене пленными с Украиной

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил о своем согласии с президентом России Владимиром Путиным в вопросе обмена пленными с Киевом, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главы ДНР.

"В вопросе об обмене пленными я согласен с позицией президента России - мы должны руководствоваться здесь принципами человечности. Обмен пленными не должен оставаться вопросом войны и торговли", - сказал Захарченко.

Он напомнил, что "ещё в 2014 году, когда украинские военнослужащие сдавались к нам в плен сотнями, я неоднократно передавал их родителям и жёнам в обмен на обещание не возвращаться на войну". "Уже тогда мы понимали, что в гражданской войне победит не тот, кто окажется сильнее на поле боя - тут мы уж всё доказали, одержав несколько побед над регулярной армией Украины", - подчеркнул глава ДНР.

По его словам, в гражданской войне победит тот, кто будет руководствоваться нравственными принципами, кто сохранит человеческий облик.

"Тот факт, что мы придерживаемся нравственных принципов, доказан тем, что мы с уважением относимся к пленным. А тот факт, что власти Украины и контролируемые ими карательные батальоны давно потеряли человеческий облик, доказан тем, что наших товарищей в плену мучают и пытают до смерти. Даже во время прежних обменов - и тому свидетелями десятки журналистов - мы возвращали Киеву пленных здоровыми или вылеченными за наш счёт, сытыми и одетыми, а Киев передавал нам наших товарищей изувеченными и находящимися на грани смерти", - отметил глава ДНР.

"Поэтому да, я поддержал инициативу президента России. По той простой причине, что она совершенно не противоречит нашим принципам и тому, как Республика вела себя в вопросе о пленных раньше", - добавил он.

Как сообщалось, вечером в среду президент РФ обсудил по телефону с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обмен пленными между республикой и Украиной. По информации сайта Кремля, руководители ДНР и ЛНР поддержали инициативу об обмене пленными, отметив, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны.

Ранее в среду во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук обратился к президенту России с просьбой поддержать предложение об обмене пленными между Украиной и ДНР и ЛНР. Он сообщил российскому лидеру, что Украина готова в рамках обмена пленными освободить 306 человек, рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек.