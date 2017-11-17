Майдан в столице НАТО

Акция в центре Брюсселя носила несанкционированный характер, власти призвали правоохранителей разогнать толпу. ВИДЕО



Фото: twitter.com/HLN_BE

Сначала голые факты.

После несомненных успехов США по организации "арабской весны" в ближайших к Европе государствах и "демократизации диктаторских режимов" в некоторых из них, в ЕС резко подскочило количество мусульман. Причем селятся они компактно и преимущественно в столицах ЕС.

По официальным данным 2016 года в Париже таковых 1,7 миллиона человек, в Лондоне — около 1 миллиона. Особенно высок удельный вес мусульман в таких городах как Амстердам (14%), Антверпен (16,9%), Брюссель (до 25%), Бирмингем (26,9%), Марсель (25%), Стокгольм (20%), Кельн (12%). А некоторые районы этих городов, такие, как печально известный Моленбек в Брюсселе, заселены практически одними мусульманами.

При населении столицы Бельгии в 180 тысяч человек - 45 тысяч из них мусульмане. Компактно проживающие!

Одним из них оказался молодой и талантливый гражданин Франции. Как принято политкорректно выражаться, магрибского происхождения.

Зовут его Вафаа Хаммих, но поклонникам известен под ником Vargasss 92. Ведет страничку в инстаграмме, где на него подписано без малого 600 тысяч человек. Очень популярный и, по видимому, талантливый, он является кумиром местной (и не только местной) молодежи, рэп-исполнителем, который, ко всему прочему, снимает юмористические скетчи и выкладывает их в соцсети.

На вечер 15 ноября эта мега-звезда пригласила своих поклонников встретиться с ним "в реале" в центре Брюсселя на площади Моне. К назначенному времени к оперному театру начали стекаться сотни молодых людей, преимущественно мусульмане. Пришел и сам Vargasss 92.

Здесь стоит иметь в виду, что столичные полицейские только закончили разбираться с футбольными фанатами, устроившими в центре Брюсселя массовые беспорядки после того, как команда Марокко обыграла соперника и квалифицировалась на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Полиция всю ночь 12 ноября успокаивала дубинками и отлавливала не менее 300 мусульманских молодежных хулиганов.

Поэтому, даже если не вспоминать о терактах и прочих причинах, коих множество, вполне нормально, что полиция проявила пристальное внимание к происходящему и начала выяснять причины несанкционированного митинга. Бесконечно далекие от обожествления Vargasss 92 и искренне не понимающие причин "сходки", полицейские попытались препроводить организатора незаконного массового скопления людей в полицейский участок "для выяснения".

Дальнейшее очевидно. Начались столкновения с полицией, погром ближайших лавок и магазинов. Кроме нескольких полицейских машин пострадали и припаркованные на улицах частные автомобили.

Вызванное подкрепление без труда разогнало с удовольствием хулиганствующую толпу молодежи, не слишком церемонясь, но и не отправив никого в больницы. Было задержано более 30 человек, включая и самого зачинщика. В течение прошедших суток все были отпущены без предъявления обвинений. В участке остаются лишь четверо несовершеннолетних - ждут родителей.

В мэрии Брюсселя сообщили, что акция в центре города носила несанкционированный характер. Поэтому власти призвали правоохранителей разогнать толпу. Министр внутренних дел Бельгии Ян Джамбон осудил столкновения и сказал, что полиция делает все необходимое для поддержания порядка. "Это насилие неприемлемо и непостижимо", - заявил глава МВД. При этом "забыв" уточнить, что именно " неприемлемо и непостижимо".

На само деле все очень даже постижимо. Полиция проявила крайний непрофессионализм. Достаточно было вызвать подкрепления, обеспечить оцепление и договориться с организатором провести собрание за 10-15 минут. После чего тихо разойтись по домам. И совершенно не заточенные на протест фанаты благополучно бы послушали своего кумира.

Вместо этого полиция попыталась задержать организатора совершенно законного мероприятия. Я ведь могу пригласить друзей? Могу. А если у меня много друзей?

Вспомните - именно так в России много лет объясняют всякие оппозиционеры свои собрания и митинги. И в данном случае совершенно не важно, кто и под каким предлогом собрался.

А далее все пошло как по писанному. Хотя почему "Как"? Именно - по давно расписанному и много раз проверенному сценарию пошло. Полиция задержала и попыталась увезти организатора - толпа бросилась его защищать. Копы пустили в ход щиты, дубинки и тяжелую технику. Молодежь ответила кирпичами и погромами. В итоге победили полицейские.

Автору этих строк минимум трижды весной и летом 2014 года приходилось подобным образом отбивать своих людей в Харькове. Правда более успешно ввиду явного численного преимущества. Как позднее наблюдать и менее успешные акции. Все они происходят одинаково в любом городе Европы и исход зависит лишь от соотношения сил и мотивации сторон.

В данном случае властям крупно повезло - ни сам Vargasss 92, ни его поклонники не планировали столкновений с полицией и настроены были изначально очень миролюбиво. Прояви полиция толику здравого смысла и вообще никто бы ничего не заметил.



Фото: twitter.com/HLN_BE

Теперь же перед нами классическая модель организации массовых беспорядков в столице ЕС и НАТО. С использованием социальных сетей и опробованным совершенно невинным предлогом. И с прямой аналогией событий на майдане в Киеве ровно 4 года назад.

Тогда все тоже начиналось с совершенно мирных протестов студентов в центре столицы, в коих я тоже успел поучаствовать в качестве наблюдателя. Пусть и с политическими требованиями, но сугубо мирных. А потом "случайно" к этим протестующим присоединились пареньки покрепче и постарше. И "онижедетей" точно так же, как и в Брюсселе, с неоправданной жестокостью начали бить полицейские.

После чего последовала волна возмущения, поддержанная, кстати, и в Брюсселе. "Онижедетей" за несколько недель вытеснили более крепкие и уже не дети сначала на соседнюю площадь, а потом те и сами разошлись по домам. А новые протестующие за пару-тройку месяцев при поддержке известных лиц и стран "укокошили" огромную страну.

Подобное невозможно в Брюсселе? Точно так же говорили и об Украине. И ставили ее в начале нулевых России в пример - вот как все мирно и хорошо решается, никаких тебе Чечни и терактов.

Что, все нежно любят Брюссель или Берлин? Нет никаких стран и сил, заинтересованных разгон подобного майдана с побитьем "онижедетей" развернуть в массовые беспорядки?

Не смешите - большинство населения арабского мира, равно как и миллионы приехавших в ЕС мигрантов, даже не скрывают, что европейцы должны платить и каяться за совершенные ими преступления, за свергнутых лидеров, за уничтоженные государства, за бомбежки и смерть родственников.

И в этом их явно или тайно поддерживают многие арабские режимы. И не арабские тоже. Да что там говорить - послушайте претензии Эрдогана к Германии.

Произошедшее в Брюсселе наверняка случайность. И звезду инстаграмма никто не науськивал на подобный эксперимент. Но он состоялся и стал известен. Выводы будут сделаны, урок усвоен всеми, кто заинтересован в организации европейских майданов.

Чем хорош для "интересантов" этот пример? Тем, что не надо ждать случая, когда кто-то, где-то случайно застрелит малолетнего воришку-мусульманина. Тем более, на этот счет полицию инструктируют жестко.

В этом варианте ничего ждать не надо. Наоборот, можно все подготовить самим, выбрать время и место. А потом лишь инициировать массовое скопление людей и ответную реакцию полиции. А уж как организовать кровь и жертвы, Киев 4 года назад показал всему миру.

Не будем гадать, сколько осталось времени до подобных событий в ЕС, но пока очевидно, что Европа к ним абсолютно не готова. А что будет...

Бой покажет.

Автор: Михаил Онуфриенко