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Совбез ООН отклонил российский проект резолюции по СМР в Сирии

06:54 17.11.2017
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Российский проект резолюции по мандату миссии ОЗХО о расследовании химатак в Сирии (СМР) не прошел в Совете Безопасности ООН, так как не получил необходимого количества голосов, сообщает РИА Новости.

За документ выступили два постоянных члена Совбеза — Россия и Китай, а также Казахстан и Боливия. Против голосовали США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай. Еще четыре члена СБ — Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал — воздержались. Таким образом выставленный на голосование проект резолюции не получил необходимого количества голосов.

Ранее постпред России при ООН сообщил, что Москва вновь ставит на голосование Совбеза свой проект резолюции по мандату миссии ОЗХО, который был отозван из-за отказа членов СБ рассмотреть этот документ после голосования по аналогичному американскому проекту. При этом он заявил, что Россия в четверг заблокировала в СБ ООН американский проект резолюции о продлении мандата СМР в его нынешнем виде. Документ о продлении мандата миссии по расследованию химатак в Сирии (получил поддержку 11 стран. Против также выступила Боливия. Китай и Египет воздержались при голосовании.

Постпред США в ООН Никки Хейли после этого заявила, что Москва "убила" миссию ООН-ОЗХО. Васийлий Небензя, в свою очередь, выразил уверенность, что Вашингтон, вынося на голосование подобный документ, хотели поставить под сомнение роль Москвы в политическом урегулировании в Сирии.

Темы: Россия, Сирия, Организация объединенных наций (ООН), Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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17.11.2017, 12:36
Гость: Длинный нос

Этот вопрос уже и ранее поднимался.

СССР заявил что нахождение ООН на территории США несправедливо, и потребовал переноса ООН.

Это привело к следующим последствиям.

Сперва какой-то конгрессмен выступил. Он объяснил, что:

1) Содержание ООН обходится США в гигантские суммы.
Что никакая другая страна, включая СССР, такими суммами не располагает.

2) Что СССР по своей натуре крайне жаден на деньги.
И даже если бы у него и были деньги- он никогда и ни за что не согласился бы столько жертвовать в пользу международной организации.

3) Заседания ООН проходят дважды в год, и под это дело в Нью Йорк из разных стран съезжаются тысячи людей.

Все эти люди пользуются дипломатической неприкосновенностью и свободой передвижения. Все они используют это на полную катушку, живут тут, шастают повсюду, набивают авоськи по магазинам. А вдобавок- ещё и шпионят повсюду. И им никто не мешает.

Если ООН перевести в СССР- то для конвоирования всех этих людей потребуется пара дивизий. И даже если их и задействуют- то сами страны члены ООН никогда не захотят работать в таких условиях.

В заключение этот конгрессмен обратился к залу (где между прочим сидела и советская делегация), и предложил делегациям любой страны, по желанию, покинуть зал, и отплыть от берегов США. А он сам лично пойдёт на пристань и помашет им платочком, на прощанье. Желающих не нашлось...
17.11.2017, 10:47
Гость: Время пришло

Поменять представительство ООН из Нью Йорка в Москву.
17.11.2017, 10:32
Гость: это уже пародия на международное сообщество

Эфиопия, Уругвай, Сенегал как члены СБ ООН, весьма впечатляющее зрение. Даже Египет не самостоятелен и не стабилен, а туда же - член СБ.
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