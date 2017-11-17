Совбез ООН отклонил российский проект резолюции по СМР в Сирии

Российский проект резолюции по мандату миссии ОЗХО о расследовании химатак в Сирии (СМР) не прошел в Совете Безопасности ООН, так как не получил необходимого количества голосов, сообщает РИА Новости.

За документ выступили два постоянных члена Совбеза — Россия и Китай, а также Казахстан и Боливия. Против голосовали США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай. Еще четыре члена СБ — Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал — воздержались. Таким образом выставленный на голосование проект резолюции не получил необходимого количества голосов.

Ранее постпред России при ООН сообщил, что Москва вновь ставит на голосование Совбеза свой проект резолюции по мандату миссии ОЗХО, который был отозван из-за отказа членов СБ рассмотреть этот документ после голосования по аналогичному американскому проекту. При этом он заявил, что Россия в четверг заблокировала в СБ ООН американский проект резолюции о продлении мандата СМР в его нынешнем виде. Документ о продлении мандата миссии по расследованию химатак в Сирии (получил поддержку 11 стран. Против также выступила Боливия. Китай и Египет воздержались при голосовании.

Постпред США в ООН Никки Хейли после этого заявила, что Москва "убила" миссию ООН-ОЗХО. Васийлий Небензя, в свою очередь, выразил уверенность, что Вашингтон, вынося на голосование подобный документ, хотели поставить под сомнение роль Москвы в политическом урегулировании в Сирии.