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Сирийская армия начала штурм последнего оплота «Исламского государства»

09:48 17.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Правительственные войска Сирии вместе с союзниками начали штурм города Абу-Камаль, последнего оплота «Исламского государства» (ИГ -  террористическая организация, запрещенная в России).

б этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Отмечается, что сирийские отряды сумели закрепиться на юго-западных окраинах. «Боевики ИГ, засевшие в глубине города, атакуют передовые отряды с помощью ПТУР [противотанковая управляемая ракета ]с расстояния в 1-3 километра и смертниками на автомобилях, начиненных взрывчаткой», — пишут авторы Telegram-канала.

Накануне, 16 ноября, сообщалось, что террористам во время боев за Абу-Камаль удалось уничтожить танк Т-90 сирийской армии. Джихадисты утверждают, что в результате подрыва у боевой машины оторвало башню, что, возможно, произошло впервые.

Началу штурма Абу-Камаля предшествовали многодневный артиллерийский обстрел и бомбежка позиций ИГ российскими Военно-космическими силами (ВКС).

Сирийские власти объявили, что выбили ИГ из Абу-Камаля 8 ноября. Однако позднее появились свидетельства того, что штурм города еще не начинался.

Абу-Камаль считается последним крупным оплотом ИГ в Сирии.

Темы: Сирия, Сирийский кризис
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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17.11.2017, 10:26
Гость: бестролочи правят и болтологи коментируют

Достаточно Одного заявления Шойгу, чтобы понять что они только болтать мастаки - "Фальшивку министерства обороны пытаются свалить на агента Навального".
ИГ пришло из Ирака, а ныне они ещё и расползлись уже по всему миру. Войной в Сирии ИГ не победить. Война будет напоминать охоту на Бен Ладена, но ИГ это и не один человек, пускай и богатый.
17.11.2017, 09:53
Гость: Пивасик

Что-то я сбился со счёта . Это какой по счёту=последний оплот= ИГ?
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