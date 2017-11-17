США объявили охоту на Путина: В Конгрессе анонсировали операцию KREMLIN

Очередная попытка «уничтожить» Россию на международной политической арене вряд ли обернется чем-либо новым

Американская истерия не знает своего предела, и едва ли не каждый уважающий себя русофоб, основываясь на своих фантазиях, придумывает новую идею, чтобы попытаться выставить Владимира Путина и всю Россию в негожем свете. И вслед за бесконечными поисками предлогов рассказать «правду» про российских хакеров, информационные агентства RT и Sputnik в Вашингтоне решили взяться индивидуально за главу Кремля.

Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев

На рассмотрение Конгресса США был вынесен очередной русофобский законопроект «О минимизации российского вмешательства и ограничении разведывательной деятельности». Автор, демократ Раджа Кришнамурти, постарался даже сделать так, чтобы его аббревиатура образовывала слово «Кремль» – Keeping Russian Entanglements Minimal and Limiting Intelligence Networks (KREMLIN) Act.

«Закон о минимизации российского вмешательства и ограничении разведывательной деятельности предполагает подготовку директором по Национальной разведке аналитического доклада о вероятных намерениях и политических задачах Владимира Путина и его режима в свете недавних попыток вмешательства в выборы в целом ряде стран», — говорится на сайте конгрессмена.

Согласно намерениям Кришнамурти, очередной доклад Национальной разведки США дополнит уже начатое расследование демократов «злонамеренного влияния России в мире», которое включает в себя вымыслы о вмешательстве российских хакеров в американские и европейские выборы, презрительное отношение к СМИ РФ и многие другие неподтвержденные доводы.

В качестве «доказательств» американский конгрессмен приводит материалы западных СМИ со ссылкой на неназванные источники. То есть апеллирует не реальными фактами и подтверждениями, а лишь фантазиями, домыслами и предположениями иностранных журналистов, которые на протяжении последнего времени активно спекулируют на российской теме и откровенно приукрашивают картину.

Между тем операция KREMLIN вряд ли станет чем-то новым, или Нацразведка США приведет какие-то неопровержимые доказательства вины России или Владимира Путина.

Скорее всего, что вышеизложенный законопроект – лишь звено в огромной цепи событий против Москвы. С одним только уточнением – теперь взялись исключительно за Путина.

А объяснить такое положение можно тем, что скоро в нашей стране пройдут выборы. И предусмотрительные американцы, не знающие, как и весь остальной мир, будет ли баллотироваться Владимир Путин или нет, решили «перестраховаться» и теперь определенная группа в США будет заниматься тем, что будет «шить» дела против нынешнего главы России.

В свою очередь, Москва уже не один раз заявляла, что подобные политические баталии не приведут никуда, кроме как к обострению отношений между сторонами. А также уверяли своих коллег, что Россия уважает выборы в суверенных государствах и не имеет никакого отношения к вмешательствам к ним.

«Как говорил президент Рейган, читайте по губам: «No», — заявлял, в частности, Путин.

Так что очередная попытка «уничтожить» Россию на международной политической арене вряд ли обернется чем-либо новым, кроме «грязи» и сфабрикованными материалами в адрес Москвы. По крайней мере, на данный момент США выглядят как безумные лицемеры.

Автор: Антон Орловский