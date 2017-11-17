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Поставленное РФ оружие для армии Сирии досталось террористам

20:45 17.11.2017
Фото с сайта kalashnikovconcern.com
Фото с сайта kalashnikovconcern.com
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Боевики группировки «Ахрар аш-Шам» атаковали базу правительственной армии Сирии в Восточной Гуте и завладели оружием, которое было поставлено Россией.

Боевики, в частности, захватили огнеметы, автоматы Калашникова и боеприпасы к крупнокалиберным пулеметам, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Dicrectorate 4.

Россия предоставляет вооружение для сирийской армии безвозмездно или на льготных условиях. Наряду со стрелковым оружием, армия САР получает бронетехнику – танки Т-90. Ранее сообщалось, что террористам удалось захватить один такой танк.
 

Темы: Россия, Сирия, Военные конфликты в мире, Экспорт и импорт вооружения в России
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Комментарии читателей
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18.11.2017, 00:59
Гость: А чё?

За халяву сирийской армии переживать, российский генералиссимус еще пришлёт, он не жадный когда не из своего кармана, а из государственного. Из него он завсегда щедрый для своего личного бизнес-плана и четырежды героя хозяина российского газа. А проплаченные российские СМИ за наши же бабки ещё страстнее будут пудрить нам мозги, что в Сирии воровская власть борется с террористами, а не за свою прибыль от продажи газа и нефти, которой в бюджет поступает одна треть и та наполовину разворовывается.
18.11.2017, 00:53
Гость: kot

А потом дикари от ИГИЛ не могут понять, почему сев в захваченный т-90 они вместе с ним взорвались и разнесло ещё группу джипов с уродами рядом. А начав стрелять из захваченного оружия, игиловцы стали разрываться по кускам и сгорать.
18.11.2017, 00:49
Гость: Хм!

Пиши больше. ФСБ скорее тобой заинтересуется. А по IP адресу легко найти место, откуда пост на форум написан. Так что жди гостей.
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