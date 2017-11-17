Поставленное РФ оружие для армии Сирии досталось террористам

Боевики группировки «Ахрар аш-Шам» атаковали базу правительственной армии Сирии в Восточной Гуте и завладели оружием, которое было поставлено Россией.

Боевики, в частности, захватили огнеметы, автоматы Калашникова и боеприпасы к крупнокалиберным пулеметам, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Dicrectorate 4.

Россия предоставляет вооружение для сирийской армии безвозмездно или на льготных условиях. Наряду со стрелковым оружием, армия САР получает бронетехнику – танки Т-90. Ранее сообщалось, что террористам удалось захватить один такой танк.

