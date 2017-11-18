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Покушения на Порошенко готовились в палатках на Майдане

12:23 18.11.2017
Фото Вадим Чуприна с сайта wikimedia.org
Фото Вадим Чуприна с сайта wikimedia.org
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С 2014 года на президента Украины Петро Порошенко готовилось несколько покушений.

Об этом в интервью одному из одиозных украинских СМИ заявил начальник Управления госохраны «незалежной», экс-министр обороны Валерий Гелетей.

«Было несколько реальных попыток (покушений на Порошенко). Через несколько дней после инаугурации была попытка заложить взрывное устройство у въезда в Администрацию президента. Самодельное взрывное устройство своевременно изъяли», - отрапортовал Гелетей, сообщает «Русская весна».

По его словам, те месяцы были самыми сложными с точки зрения обеспечения безопасности.

«Тогда на Крещатике еще оставались палатки, куда и вели следы этой попытки покушения», — таинственно добавил глава управления госохраны.

Также Гелетей утверждает, что нередко накануне визита Порошенко на те или иные мероприятия, там находили взрывные устройства и огнестрельное оружие.

«Если находим оружие или взрывоопасные предметы в местах, где должен быть президент, то это можно считать своего рода подготовкой к покушению. Таких случаев в последнее время было довольно много», - заявил экс-министр обороны.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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18.11.2017, 18:10
Гость: Томас

Очень смешно...ха ха
На Фиг он кому нужен.
Если его даже привяжут к забору .
18.11.2017, 16:50
Гость: Брехней

тоже можно цену набивать, не возбраняется.
18.11.2017, 13:22
Гость: Какое

Покушение,покушали они хорошо вот и мерещится им .В доль дороги с косами стоят
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