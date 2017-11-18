Покушения на Порошенко готовились в палатках на Майдане

С 2014 года на президента Украины Петро Порошенко готовилось несколько покушений.

Об этом в интервью одному из одиозных украинских СМИ заявил начальник Управления госохраны «незалежной», экс-министр обороны Валерий Гелетей.

«Было несколько реальных попыток (покушений на Порошенко). Через несколько дней после инаугурации была попытка заложить взрывное устройство у въезда в Администрацию президента. Самодельное взрывное устройство своевременно изъяли», - отрапортовал Гелетей, сообщает «Русская весна».

По его словам, те месяцы были самыми сложными с точки зрения обеспечения безопасности.

«Тогда на Крещатике еще оставались палатки, куда и вели следы этой попытки покушения», — таинственно добавил глава управления госохраны.

Также Гелетей утверждает, что нередко накануне визита Порошенко на те или иные мероприятия, там находили взрывные устройства и огнестрельное оружие.

«Если находим оружие или взрывоопасные предметы в местах, где должен быть президент, то это можно считать своего рода подготовкой к покушению. Таких случаев в последнее время было довольно много», - заявил экс-министр обороны.