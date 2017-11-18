В Киеве задержали россиянина, подозреваемого в убийстве Пола Хлебникова

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали двух россиян, которые находятся в розыске по линии Интерпола, один из них проходит по делам убийств главного редактора русского издания Forbes Пола Хлебникова и зампредседателя правительства Чеченской республики в 2001-2003 годах, сообщила пресс-служба ведомства.

"В Киеве правоохранители задержали уроженца Чечни, объявленного в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений, - говорится в сообщении. - По информации Интерпола, иностранец участвовал в совершении ряда заказных убийств, в частности, главного редактора русского издания Forbes гражданина США Пола Хлебникова и заместителя председателя - руководителя аппарата правительства Чеченской Республики в 2001-2003 годах".

В пресс-службе добавили, что после того, как задержанный бежал из России, он в составе организованной преступной группировки занимался вымогательством денег у частных предпринимателей на Украине.

В Полтавской области был задержан еще один россиянин, уроженец Грозного, который был осужден за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной группы в странах Евросоюза и длительное время скрывался от следствия, пишет ТАСС.

В настоящее время сотрудники украинских правоохранительных органов решают вопрос избрания задержанным меры пресечения и проведения проверки для их последующей экстрадиции.

Пол Хлебников - американский журналист и писатель, главный редактор русской версии журнала Forbes. Автор книг "Крестный отец Кремля Борис Березовский, или История разграбления России", "Разговор с варваром" и др. Застрелен 9 июля 2004 года возле здания редакции журнала в Москве, преступление не раскрыто.



