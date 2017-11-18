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В Одессе радикалы сорвали концерт Константина Райкина

13:47 18.11.2017
Константин Райкин. Фото с сайта vecherka.su
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Около 20 украинских радикалов сорвали в Одессе выступление народного артиста России, художественного руководителя театра "Сатирикон" Константина Райкина. Об этом  на своей странице в Facebook написал советник главы Национальной полиции по Одесской области Руслан Форостяк

"Прямо сейчас активисты до 20 человек, во главе с Сергеем Стерненко (экс-глава одесского отделения организации "Правый сектор", деятельность которой запрещена в РФ - прим. ред.) сорвали, или срывают, концерт Райкина в Украинском театре, на шум крик и так далее граждане звонят 102".

Сам Стерленко во время трансляции у себя в Facebook сообщил, что Райкин является "лицом, которое является врагом Украины и публично поддерживает аннексию Крыма".

Радикалы ворвались в зрительный зал, где выкрикивали националистические лозунги. В свою очередь, зрители аплодисментами просили выйти Райкина на сцену, а на выкрики радикалов ответили, что сделали свой выбор, пишет ТАСС.

Ранее на этой неделе его поэтические моноспектакли прошли в Киеве и Харькове, там проблем не возникло. 

Тем временем в Сети начинают появляться многочисленные видеосвидетельства вчерашнего инцидента в Одессе. Опубликованные  кадры показывают накал страстей, царивших в театре минувшим вечером. 

Самые полные видеозаписи о произошедшем - за авторством самих зачинщиков беспредела, горячих голов из запрещенного в РФ экстремистского "Правого сектора". Однако публиковать их в СМИ нельзя в соответствии с законодательством: слишком много нецензурной брани. Зато можно представить видеозаписи, сделанные второй стороной - зрителями того самого сорванного поэтического вечера. Донельзя возмущенные граждане хоть и не сдерживали эмоций, но не позволяли себе обсценной лексики.

В одном из роликов в Сети запечатлен момент разбирательства в концертном зале. Видны повскакивавшие с мест зрители, опустевшая сцена. Группа прекрасных дам, по возрасту годящихся обезумевшим радикалам в матери, бесстрашно преградила им путь и вразумляла: что ж вы делаете и как не стыдно. "Правосеки" снимали их на видео, но даже пререкаться особенно не пытались, не то чтобы прорваться сквозь толпу женщин. Самый голосистый пытался застыдить зрительниц: вы деньгами за билеты поддерживаете "российскую агрессию", вы предатели, пишет МК.

"Я пришла стихи послушать, я заплатила за билет. А ты тут бесплатно? Ну так выходи на сцену и почитай нам стихи, мы пришли на концерт. Давай, на мове", - говорит одна женщина. Ее юный оппонент на сцену не спешил.

Другая дама, не страшась направленных на нее видеокамер, начала аплодировать прямо перед носом у одного из радикалов. Зал поддержал аплодисментами и криками, вынуждая хулиганов уйти. При этом ни один из зрителей не позволил себе ни хамства, ни оскорблений, лишь максимальное - "вали отсюда" и "кто вам заплатил за это". Радикалы мямлили что-то заученное псевдопатриотическое и затравленно озирались.

Автор опубликованного видео подписал его: "Именно так выглядят настоящие шариковы нашего времени!"

Темы: Театральные деятели и персоны в России
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Комментарии читателей
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18.11.2017, 21:15
Гость: Изя

Если посчитать сколько ваших "мрий" из "перемоги" превратилось в зраду за последние три года, можно прослезиться. Остров невезения у Европы есть, нет у него зелени, нечего там есть. Там живут укропские люди-дикари, все на морду страшные, сгнившие внутри... Ваша невезуха - притча во языцех даже для поляков...
18.11.2017, 21:12
Гость: старый кубаноид

Геть, Райкина! Почему радикалы сорвали? Скорее всего, люди с художественным образованием-зачем в Украине выступать бездарности, ведь может приучить народ.
18.11.2017, 21:11
Гость: Изя

1. На сайте американского пентагона есть несколько тендеров о строительстве военных объектов в Крыму. Почему не сдали? Вы укроп, вместо мозга сами знаете что, поэтому не понимаете. Договор был между РФ и Украиной, той самой, пока еще настоящей. И разорвать его было трудновато, проще было не продлять.
2. Из Европы
3. И что? Посмотрите какие памятки ставите вы?
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