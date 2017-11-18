В Одессе радикалы сорвали концерт Константина Райкина

Около 20 украинских радикалов сорвали в Одессе выступление народного артиста России, художественного руководителя театра "Сатирикон" Константина Райкина. Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы Национальной полиции по Одесской области Руслан Форостяк

"Прямо сейчас активисты до 20 человек, во главе с Сергеем Стерненко (экс-глава одесского отделения организации "Правый сектор", деятельность которой запрещена в РФ - прим. ред.) сорвали, или срывают, концерт Райкина в Украинском театре, на шум крик и так далее граждане звонят 102".

Сам Стерленко во время трансляции у себя в Facebook сообщил, что Райкин является "лицом, которое является врагом Украины и публично поддерживает аннексию Крыма".

Радикалы ворвались в зрительный зал, где выкрикивали националистические лозунги. В свою очередь, зрители аплодисментами просили выйти Райкина на сцену, а на выкрики радикалов ответили, что сделали свой выбор, пишет ТАСС.

Ранее на этой неделе его поэтические моноспектакли прошли в Киеве и Харькове, там проблем не возникло.

Тем временем в Сети начинают появляться многочисленные видеосвидетельства вчерашнего инцидента в Одессе. Опубликованные кадры показывают накал страстей, царивших в театре минувшим вечером.

Самые полные видеозаписи о произошедшем - за авторством самих зачинщиков беспредела, горячих голов из запрещенного в РФ экстремистского "Правого сектора". Однако публиковать их в СМИ нельзя в соответствии с законодательством: слишком много нецензурной брани. Зато можно представить видеозаписи, сделанные второй стороной - зрителями того самого сорванного поэтического вечера. Донельзя возмущенные граждане хоть и не сдерживали эмоций, но не позволяли себе обсценной лексики.

В одном из роликов в Сети запечатлен момент разбирательства в концертном зале. Видны повскакивавшие с мест зрители, опустевшая сцена. Группа прекрасных дам, по возрасту годящихся обезумевшим радикалам в матери, бесстрашно преградила им путь и вразумляла: что ж вы делаете и как не стыдно. "Правосеки" снимали их на видео, но даже пререкаться особенно не пытались, не то чтобы прорваться сквозь толпу женщин. Самый голосистый пытался застыдить зрительниц: вы деньгами за билеты поддерживаете "российскую агрессию", вы предатели, пишет МК.

"Я пришла стихи послушать, я заплатила за билет. А ты тут бесплатно? Ну так выходи на сцену и почитай нам стихи, мы пришли на концерт. Давай, на мове", - говорит одна женщина. Ее юный оппонент на сцену не спешил.

Другая дама, не страшась направленных на нее видеокамер, начала аплодировать прямо перед носом у одного из радикалов. Зал поддержал аплодисментами и криками, вынуждая хулиганов уйти. При этом ни один из зрителей не позволил себе ни хамства, ни оскорблений, лишь максимальное - "вали отсюда" и "кто вам заплатил за это". Радикалы мямлили что-то заученное псевдопатриотическое и затравленно озирались.

Автор опубликованного видео подписал его: "Именно так выглядят настоящие шариковы нашего времени!"