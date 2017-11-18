Эрдоган отказался принять извинения НАТО за «вражеский плакат» с его именем

Президент Турции Реджеп Эрдоган отказался принять извинения от Североатлантического альянса, прозвучавшие после того, как имя турецкого президента появилось на «вражеском плакате» во время учений НАТО в Норвегии.

Свое заявление Эрдоган сделал в ходе выступления на региональном съезде своей партии в Ризе, сообщает РБК.

«Мы видели это неуважительное поведение на вчерашних учениях НАТО. Есть такие ошибки, которые совершаются не просто дураками, а негодяями», — сказал Эрдоган. «Этот вопрос не может быть закрыт простым извинением», — добавил он.

В минувшую пятницу Эрдоган объявил, что Турция отзывает 40 военнослужащих, принимавших участие в учениях НАТО в Норвегии, после того как его имя, а также имя основателя республики Кемаля Ататюрка появились на «вражеском плакате», использовавшемся на учениях. Как рассказал турецкий лидер, об инциденте ему доложил глава генштаба Турции Хулуси Акар и министр по отношениям с Евросоюзом Омер Челик.

«В таких условиях не может быть никакого союза», — подчеркнул накануне Эрдоган.

После инцидента генсек НАТО Йенс Столтенберг принес извинения. В альянсе отметили, что дорожат Турцией как союзником, который вносит важный вклад в безопасность НАТО. Перед Анкарой извинился и глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен. Он подчеркнул, что произошедшее стало результатом действий одного человека и «не отражает точку зрения Норвегии». Виновный, допустивший появление плаката на учениях, отстранен от работы, уточнил он.