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Эрдоган отказался принять извинения НАТО за «вражеский плакат» с его именем

16:22 18.11.2017
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото с сайта rte.gen.tr
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Президент Турции Реджеп Эрдоган отказался принять извинения от Североатлантического альянса, прозвучавшие после того, как имя турецкого президента появилось на «вражеском плакате» во время учений НАТО в Норвегии.

Свое заявление Эрдоган сделал в ходе выступления на региональном съезде своей партии в Ризе, сообщает РБК.

«Мы видели это неуважительное поведение на вчерашних учениях НАТО. Есть такие ошибки, которые совершаются не просто дураками, а негодяями», — сказал Эрдоган. «Этот вопрос не может быть закрыт простым извинением», — добавил он.

В минувшую пятницу Эрдоган объявил, что Турция отзывает 40 военнослужащих, принимавших участие в учениях НАТО в Норвегии, после того как его имя, а также имя основателя республики Кемаля Ататюрка появились на «вражеском плакате», использовавшемся на учениях. Как рассказал турецкий лидер, об инциденте ему доложил глава генштаба Турции Хулуси Акар и министр по отношениям с Евросоюзом Омер Челик.

«В таких условиях не может быть никакого союза», — подчеркнул накануне Эрдоган.

После инцидента генсек НАТО Йенс Столтенберг принес извинения. В альянсе отметили, что дорожат Турцией как союзником, который вносит важный вклад в безопасность НАТО. Перед Анкарой извинился и глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен. Он подчеркнул, что произошедшее стало результатом действий одного человека и «не отражает точку зрения Норвегии». Виновный, допустивший появление плаката на учениях, отстранен от работы, уточнил он.

Темы: Турция, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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18.11.2017, 21:03
Гость: хазарин

Ничего страшного.В результате этого проишествия никто не погиб.Ошибки Эрдогана приводят к кровавым последствиям.
18.11.2017, 19:17
Гость: порто-франко

«Этот вопрос не может быть закрыт простым извинением»,
Может быть не простым извинением ? или расстрелом норвежского весельчака ?
Есть ещё и портрет этого предтечи Гитлера, Кемаля, за который извиняться пожалуй не следует.
18.11.2017, 17:39
Гость: Гость

"Есть такие ошибки, которые совершаются не просто дураками, а негодяями»" - знаете в чем разница? В том насколько далеко зашел человек по отношению к тебе. Если он не слишком много позволил себе, то он как бы тебя и обидел, и унизил, но без последствий. Поскольку он извинился, и ты как бы обязан его простить - ну с кем не бывает, людей нужно прощать, человек же извинился, осознал свою ошибку. Но если человек с моральной точки зрения случайно даже переходит некую красную черту, то все - никакими извинениями он так просто не отделается. Он допустил не просто ошибку, а грубейший промах, а за такое нужно платить, иногда даже жизнью. Поэтому эта ситуация в стиле "я обиделся" сама по себе очень выгодна, поскольку на своей обиде человек может сорвать большой куш. И поверьте, очень сложно здесь сказать человеку, что нужно прощать. Он ответит, что ему попросту наплевали в душу, и будет прав. Очень выгодная с моей точки зрения ситуация - я вообще считаю ее выигрышной. Поскольку не так легко заставить человека перейти все границы - в основном люди оставляют за собой мосты для отступления в случае чего. Вот у меня вчера также 2 барышни попались случайно на пьяную голову - долго мне не представлялся такой удачный момент. Теперь во всех красочных подробностях я опишу руководству их непотребное поведения, и никакие извинения здесь не помогут. И это при том, что они и так уже на грани увольнения. Господа, если вы хотите обидеть кого-либо, не нужно переходить границ, чтобы не пришлось платить
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