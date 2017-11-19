ВМС Аргентины получили сигналы с пропавшей подводной лодки

ВМС Арегнтины заявляют, что получили сигналы, которые могут исходить с подводной лодки "Сан-Хуан" , пропавшей в середине этой недели.

Всего было получено семь коротких сигналов продолжительностью от 4 до 36 секунд. Их принимали в течение десяти минут разные базы ВМС Аргентины, передает "Интерфакс".

По мнению военных, экипаж пытается снова выйти на связь; будет сделано все для того, чтобы обнаружить источник сигналов. При этом пока нет подтверждений, что они поступили с подводной лодки.

Субмарина ВМС Аргентины "Сан-Хуан" пропала у побережья аргентинской провинции Санта-Крус. Контакт был потерян еще в среду, 15 ноября, однако в СМИ эта информация попала только накануне.

Подлодка "Сан-Хуан" исчезла в момент перехода с базы ВМС Аргентины "Ушуайя" в место постоянной дислокации на базе "Мар-дель-Плата". На ее борту находились 44 человека.