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ВМС Аргентины получили сигналы с пропавшей подводной лодки

09:53 19.11.2017
Подводная лодка типа TR-1700 ARA San Juan (S-42). Фото с сайта ru.wikipedia.org

ВМС Арегнтины заявляют, что получили сигналы, которые могут исходить с подводной лодки "Сан-Хуан" , пропавшей в середине этой недели.

Всего было получено семь коротких сигналов продолжительностью от 4 до 36 секунд. Их принимали в течение десяти минут разные базы ВМС Аргентины, передает "Интерфакс".

По мнению военных, экипаж пытается снова выйти на связь; будет сделано все для того, чтобы обнаружить источник сигналов. При этом пока нет подтверждений, что они поступили с подводной лодки.

Субмарина ВМС Аргентины "Сан-Хуан" пропала у побережья аргентинской провинции Санта-Крус. Контакт был потерян еще в среду, 15 ноября, однако в СМИ эта информация попала только накануне.

Подлодка "Сан-Хуан" исчезла в момент перехода с базы ВМС Аргентины "Ушуайя" в место постоянной дислокации на базе "Мар-дель-Плата". На ее борту находились 44 человека.

Темы: Аргентина, Армии иностранных государств
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Комментарии читателей
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19.11.2017, 14:50
Гость: Ну,

Ну, хоть не как К-129, от которой коммунисты вообще отказались.
19.11.2017, 11:19
Гость: юрий

Она утонула как Курск
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