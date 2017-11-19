От «сябров» до «ножа в спину»: как деградировали украинско-белорусские отношения

Скандальные выпады официального Киева, которые сводят на нет миротворческие усилия и прагматизм белорусской дипломатии

Несмотря на все попытки белорусского руководства сохранить добрососедские отношения с братской Украиной, украинско-белорусские отношения после Майдана катятся по наклонной. Южная соседка засылает в Беларусь экстремистов, угрожает сбивать белорусские самолеты, называет внешнюю политику Беларуси ударом «ножом в спину», а украинские политики жалуются на засилье в Минске русского языка и призывают к диверсиям на территории Беларуси.

Фото с сайта president.gov.by

Вспоминаем скандальные выпады официального Киева, которые сводят на нет миротворческие усилия и прагматизм белорусской дипломатии.

1. «Не подбрасывайте нам боевиков»

После Майдана и начала войны на юго-востоке Украины в Беларусь устремились вооруженные отряды праворадикалов из украинских добровольческих батальонов. Летом 2015 года белорусские пограничники воспрепятствовали попаданию в страну около 200 украинцев, которые везли с собой закамуфлированную военную форму, биты, дубинки и травматическое оружие.

Открытая граница с Украиной стала угрозой национальной безопасности Республики Беларусь. «Не подбрасывайте нам больше боевиков. Устали их на границе задерживать. Идут с гранатами, битами, пистолетами. Давайте жить дружно. Мы их сотнями задерживаем на границе. Они не могут объяснить, зачем они сюда идут. Они просто не думали, что Лукашенко сможет закрыть границу», — говорил в сентябре 2015‑го президент Беларуси.

Украинские радикалы переправлялись через белорусскую границу с искренним желанием избавить соседнюю страну от «кацапской оккупации» и «совка». При этом их действия не были исключительно частной инициативой. После осуществленной в марте этого года попытки организовать уличные беспорядки в Минске выяснилось, что действия украинских специалистов по «майданам» были согласованы в Киеве на высшем политическом уровне и скоординированы с правительствами Польши и Литвы.

2. Поддержка «братьев по разуму»

Белорусские ультраправые националисты, готовые к уличным боям и террору для свержения законного правительства, и их украинские собратья, которые таким образом законное правительство уже свергли, являются естественными союзниками. Поэтому поддержка белорусских неонацистов украинскими носит системный характер.

Сотни белорусских националистов воевали в Донбассе в составе украинских добровольческих батальонов, на Волыни был создан отряд белорусских ультраправых, отправившийся воевать на Юго-Восток на стороне Киева и рассчитывавший затем поехать в Минск «спасать» Беларусь от «совка».

Александр Лукашенко накануне «Дня Воли» (ежегодных акций протеста оппозиции) в марте этого года говорил, что «белорусская оппозиция при поддержке финансирования западных фондов и спецслужб пытается нагнетать ситуацию в республике».

По словам белорусского президента, боевики проходят подготовку в военно-тренировочных лагерях на Украине, а деньги на подготовку идут через Польшу и Литву.

У белорусских бойцов из парамилитарных группировок «Белый легион» и «Молодой фронт», готовивших беспорядки в центре Минска, КГБ Беларуси изъял при обысках атрибутику УНА-УНСО*, украинского спецбатальона «Азов» и тактической группы «Беларусь» при «Правом секторе»*. Тогда же в Беларусь с территории Украины попыталась прорваться группа белорусских националистов — боевиков, в автомобиле у которых были обнаружены гранаты и взрывчатка.

3. «Постой, самолет!»

Осенью прошлого года белорусский «Боинг», летевший из Киева в Минск, вернули в киевский аэропорт, угрожая сбить самолет. Пассажирский борт авиакомпании «Белавиа» вылетел из аэропорта Жуляны и не долетел 50 километров до вхождения в воздушное пространство Беларуси, когда получил указание немедленно вернуться в аэропорт вылета «без объяснения каких-либо причин».

Украинская сторона пригрозила, что если ее приказ не будет выполнен, то в воздух будут подняты истребители.

Белорусский экипаж вынужден был подчиниться. В Жулянах украинские спецслужбы сняли с борта одного пассажира — гражданина Армении Армена Мартиросяна, оказавшегося активистом «Антимайдана», журналистом и блогером, критиковавшим украинские власти на сайте «Украина.ру». Публицист был задержан, допрошен, освобожден и улетел в Минск следующим рейсом. Возмущение Беларуси беспрецедентным международным хамством соседней страны осталось без всякой реакции.

4. «Введут войска в Киев с севера»

Украинские политики устроили образцовую истерику вокруг российско-белорусских военных учений «Запад‑2017».

Представители высшего руководства Украины уверяли, что эти учения могут быть использованы Кремлем для ввода российских войск на Украину с территории Беларуси и взятия Киева.

«Нынешние военные учения “Запад‑2017” вызывают беспокойство на Украине. Не следует исключать худшего сценария: использования учений как минимум для дискредитации Беларуси, а как максимум — для осуществления прямой агрессии или диверсионной подрывной деятельности против нашего государства», — утверждал председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.

«Под видом СКШУ (стратегических командно-штабных учений — прим. ред.) не исключается создание ударных группировок войск ВС РФ для перехода государственной границы и военного вторжения на территорию Украины», — вторил ему секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Глава украинского Минобороны Сергей Полторак сообщал, что Киев готовит ответные меры на случай вторжения российской армии с севера.

Лично президент Беларуси Александр Лукашенко вынужден был доказывать украинскому коллеге Петру Порошенко, что учения носят исключительно оборонительный характер и никто не будет вторгаться в Киев с территории Беларуси. Порошенко кивал, но истеричные заявления в Киеве продолжались.

В конце концов Лукашенко это надоело, и белорусский лидер запретил своим чиновникам оправдываться по поводу учений «Запад‑2017». Так бывшая братская Украина превратилась в полноценного участника кампании клеветы и лжи, направленной не только против России, но и против Беларуси.

5. «Нож в спину» и диверсионные группы

На днях Киев в очередной раз попрал все нормы дипломатии и несуразно жестко отреагировал на голосование Беларуси против украинской резолюции о правах человека в Крыму и Севастополе на Генеральной Ассамблее ООН.

Первый вице-спикер Верховной рады, близкая соратница президента Порошенко Ирина Геращенко, ранее пенявшая белорусам на то, что в Минске не слышно белорусской речи и все говорят на русском языке, назвала голосование Беларуси в ООН «ножом в спину» Украине. Другие депутаты Верховной рады призвали пересмотреть отношения с Беларусью, признав ее враждебной страной, поддерживающей «агрессивную политику» Кремля.

Дальше всех пошел экс-депутат украинского парламента от ультраправой партии «Свобода» Игорь Мирошниченко, предложивший создавать на территории Беларуси диверсионные группы и устраивать теракты.

«Дипломатия должна иметь здравый смысл, а мы должны четко понимать, что минский процесс, его сценарий пишется не в украинских интересах, также и место проведения этих переговоров находится на де-факто вражеской территории. Мы должны делать всё для того, чтобы вырвать Беларусь из горизонта, из сферы влияния РФ. Дипломаты должны делать это на своем уровне разными способами, но должны четко понимать, что — и я это откровенно и серьезно говорю — без создания серьезных диверсионно-разведывательных групп и проведения диверсий на территории, в том числе информационной, Беларуси, России мы этого не добьемся», — заявил Мирошниченко.

Украинских политических маргиналов должны успокоить врачи, ответил белорусский МИД на заявление Мирошниченко. При этом официальный Минск еще раз высказался за дружбу и добрососедские отношения с Украиной.

Проблема в том, что такие маргиналы, как Игорь Мирошниченко, в украинском политикуме далеко не маргинальны: они сидят в Верховной раде, правительстве, Совете национальной безопасности и обороны, Администрации Президента.

Поэтому всему политическому классу Украины впору вызывать доктора.

* Организации. признанные экстремистскими и запрещенные на территории РФ