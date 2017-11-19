Застрелившему палестинца израильскому солдату отказали в помиловании

Израильский президент Реувен Ривлин отказался помиловать военнослужащего Элиора Азарию за убийство раненого и обезоруженного палестинца.

«Президент пришел к выводу, что… дополнительное облегчение вашего приговора нанесло бы ущерб стойкости Армии обороны Израиля и Государства Израиль», - цитирует РИА «Новости» ответ на прошение солдата.

По мнению президента, в приговоре, вынесенном военнослужащему, уже учтены все смягчающие обстоятельства. Глава государства также добавил, что допускает возможность принятия военной комиссией решения о досрочном освобождении солдата.

Инцидент произошел в марте 2016 года в городе Хевроне. Палестинец получил ранение во время нападения с ножом на израильских военнослужащих. Он лежал на земле, когда Азария выстрелил в него. По словам адвокатов, солдату показалось, что на теле палестинца закреплено взрывное устройство.

Азарию приговорили к полутора годам тюрьмы. Он сумел добиться сокращения этого срока до 14 месяцев, а затем подал прошение о помиловании.

