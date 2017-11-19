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Застрелившему палестинца израильскому солдату отказали в помиловании

21:15 19.11.2017
Фото с сайта ya.clan.su
Фото с сайта ya.clan.su
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Израильский президент Реувен Ривлин отказался помиловать военнослужащего Элиора Азарию за убийство раненого и обезоруженного палестинца.

«Президент пришел к выводу, что… дополнительное облегчение вашего приговора нанесло бы ущерб стойкости Армии обороны Израиля и Государства Израиль», - цитирует РИА «Новости» ответ на прошение солдата.

По мнению президента, в приговоре, вынесенном военнослужащему, уже учтены все смягчающие обстоятельства. Глава государства также добавил, что допускает возможность принятия военной комиссией решения о досрочном освобождении солдата.

Инцидент произошел в марте 2016 года в городе Хевроне. Палестинец получил ранение во время нападения с ножом на израильских военнослужащих. Он лежал на земле, когда Азария выстрелил в него. По словам адвокатов, солдату показалось, что на теле палестинца закреплено взрывное устройство.

Азарию приговорили к полутора годам тюрьмы. Он сумел добиться сокращения этого срока до 14 месяцев, а затем подал прошение о помиловании.
  

Темы: Израиль, Армии иностранных государств, Палестино-израильский конфликт
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Комментарии читателей
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20.11.2017, 02:16
Гость: мент

Какого палестинца?Во првых такого народа как палистинец нету есть арабы и евреи.Во ворых он был боевиком стрелявшим в солдат.И в третьих при таких призидентах как ривлин скоро Израилю придет капут. В нормальной стране награждают таких солдат.
19.11.2017, 22:06
Гость: Как трудно жЫть без Бзнтли

Нууу вот. Теперь и Израиль ссучился. Вместо того, чтобы уничтожать любителей помахать ножами, засадил защитника. Так можно государство и про.рать, господа правоверные.
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