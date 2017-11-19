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Порошенко назвал Украину космической державой

14:59 19.11.2017
Фото с сайта президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко считает, что Украина достигла больших успехов в области освоения космического пространства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Украинский лидер напомнил, что в 1997 году Леонид Каденюк на борту американского корабля "Колумбия" осуществил полет в космос.

"С того времени Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы", — заявил Порошенко.

По его словам, именно украинские ракеты-носители выводят на околоземную орбиту космические аппараты и спутники из разных стран, а Киев является активным участником международных космических программ, пишет РИА Новости.

Леонид Каденюк — первый космонавт независимой Украины. После распада СССР он получил гражданство России, однако в 1995-м поменял его на украинское.


 

Темы: Украина, Космические исследования и открытия, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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19.11.2017, 19:56
Гость: Странно, как-то, получается, Килрой?

КБЮ, как и вся промышленность бывшей Украины, уже накрылся медным тазом, но что-то там летает?
19.11.2017, 19:53
Гость: Наблюдайте действия

ВПК России в Сирии и действия ВПК бывшей Украины на Донбассе!
19.11.2017, 19:51
Гость: Серёга

"Танкистам", которые не в курсе:
От СССР Украине в наследство досталось семейство ракет "Зенит", которые запускались как с Байконура, так и с "Морского старта".
Последний запуск 11 декабря 2015. Следующий планируется 7 декабря 2017.
Недавно Илон Маск дал "Зениту" высокую оценку, но после своей ракеты ;)
Другое дело - состояние украинского ракетостроения в настоящее время... Вот 7 декабря и посмотрим на успешность.
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