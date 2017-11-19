Президенту Зимбабве предложили покинуть свой пост добровольно

Президенту Зимбабве Роберту Мугабе предложили выбрать между добровольной отставкой и импичментом.

Ультиматум главе государства предъявила правящая партия Зимбабве «Африканский национальный союз Зимбабве – Патриотический фронт». Партия намерена выдвинуть на пост президента своего нового лидера Эммерсона Мнангагву, а также внести ряд поправок в конституцию страны, передает ТАСС.

Сам Мугабе готовится выступить с обращением к соотечественникам. Государственная телекомпания ZBC направила к зданию правительства, где находится президент, фургон с аппаратурой, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее Мугабе, возглавляющий Зимбабве на протяжении почти 30 лет, сместили с поста лидера правящей партии и отправили под домашний арест. Он объявил голодовку, желая «умереть за правду».

