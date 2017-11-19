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Президенту Зимбабве предложили покинуть свой пост добровольно

20:16 19.11.2017
Роберт Мугабе. Фото с сайта wikipedia.org
Роберт Мугабе. Фото с сайта wikipedia.org
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Президенту Зимбабве Роберту Мугабе предложили выбрать между добровольной отставкой и импичментом.

Ультиматум главе государства предъявила правящая партия Зимбабве «Африканский национальный союз Зимбабве – Патриотический фронт». Партия намерена выдвинуть на пост президента своего нового лидера Эммерсона Мнангагву, а также внести ряд поправок в конституцию страны, передает ТАСС.

Сам Мугабе готовится выступить с обращением к соотечественникам. Государственная телекомпания ZBC направила к зданию правительства, где находится президент, фургон с аппаратурой, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее Мугабе, возглавляющий Зимбабве на протяжении почти 30 лет, сместили с поста лидера правящей партии и отправили под домашний арест. Он объявил голодовку, желая «умереть за правду».
 

Темы: Африка, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Правительства зарубежных стран
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19.11.2017, 22:17
Гость: рол

vk.com
19.11.2017, 20:38
Гость: Россиянин

30 лет! Неужели и нас это ждет?
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