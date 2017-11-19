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Бомбардировщики ВКС РФ нанесли новый удар по террористам в Сирии‍

10:33 19.11.2017

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России нанесли удары по объектам боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в районе Бу-Кемаля в Сирии.

"17 ноября 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с аэродрома на территории России, совершив перелет над территорией Ирана и Ирака, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ  в районе города Бу-Кемаль. Целями для поражения стали опорные пункты бандформирований, скопление боевиков и бронетехники. Средствами объективного контроля зафиксировано поражение всех назначенных целей", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Позднее Министерство обороны РФ опубликовало в социальных сетях видео этого авиаудара.

Темы: Армия и обороноспособность России, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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19.11.2017, 15:02
Гость: К

Лучше бы написали когда пармезан в магазинах будет
19.11.2017, 14:42
Гость: кудрин сказал

что на пенсии для стариков в правительстве денег нет.
А на бомбы для Сирии получается деньги есть. Эвона как...
19.11.2017, 13:47
Гость: Целями для поражения стали опорные пункты

Уничтожено более тридцати стрелковых ячеек и не менее десяти боевых ишаков на марше.
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