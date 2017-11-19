Бомбардировщики ВКС РФ нанесли новый удар по террористам в Сирии‍

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России нанесли удары по объектам боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в районе Бу-Кемаля в Сирии.

"17 ноября 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с аэродрома на территории России, совершив перелет над территорией Ирана и Ирака, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе города Бу-Кемаль. Целями для поражения стали опорные пункты бандформирований, скопление боевиков и бронетехники. Средствами объективного контроля зафиксировано поражение всех назначенных целей", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Позднее Министерство обороны РФ опубликовало в социальных сетях видео этого авиаудара.