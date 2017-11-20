Десерт со свадьбы президента США продали с аукциона
Дональд Трамп. Фото с сайта peoples.ru
Аукционный дом Julien’s Auctions продал пирожное со свадьбы Дональда и Меланьи Трамп за 2240 долларов.
Торги проводились 18 ноября. Начальная цена лота составляла 250 долларов, сообщает Fox news Insider. Имя покупателя не называется.
Церемония бракосочетания состоялась в начале 2005 года. Проданное с аукциона пирожное представляло собой уменьшенную копию свадебного торта, который состоял из семи ярусов и весил девять килограммов. Правда, гигантский десерт стоимостью в 50 тысяч долларов гости не ели, поскольку в его каркасе было использовано слишком много проволоки.