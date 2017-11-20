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Десерт со свадьбы президента США продали с аукциона

20:00 20.11.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта peoples.ru
Дональд Трамп. Фото с сайта peoples.ru
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Аукционный дом Julien’s Auctions продал пирожное со свадьбы Дональда и Меланьи Трамп за 2240 долларов.

Торги проводились 18 ноября. Начальная цена лота составляла 250 долларов, сообщает Fox news Insider. Имя покупателя не называется.

Церемония бракосочетания состоялась в начале 2005 года. Проданное с аукциона пирожное представляло собой уменьшенную копию свадебного торта, который состоял из семи ярусов и весил девять килограммов. Правда, гигантский десерт стоимостью в 50 тысяч долларов гости не ели, поскольку в его каркасе было использовано слишком много проволоки.
   

Темы: Дональд Трамп, США, Аукционы и торги в мире
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20.11.2017, 22:45
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