КГБ Белоруссии задержал директора украинского завода

Белорусские спецслужбы задержали руководителя предприятия ПАО «Завод утяжелителей» (г. Константиновка, находится на оккупированной Киевом территории Донбасса).

Об этом говорится в письме на имя посла Украины в Беларуси Игоря Кизима от 16 ноября, сообщает LB.ua.

В обращении, подписанном и.о председателя правления этого завода О.Козьменко, утверждается, что директор ПАО «Завод утяжелителей» Скиба Александр Сергеевич (7 мая 1978 года рождения) прибыл в Минск 15 ноября в командировку на переговоры с ОАО «Минский тракторный завод», с которым у украинского предприятия существует договор о поставках продукции, которая используется в литейном производстве белорусского завода.

Скиба вылетел из Киева в Минск рейсом 15 ноября в 14.20 и прибыл туда в 16.15 того же дня по местному времени. Обратно вернуться он собирался того же дня, о чем он сообщил по телефону в 19.20 по киевскому времени.

Однако в следующий раз на связь А.Скиба вышел уже утром – он позвонил жене с чужого белорусского номера и сообщил, что его задержали сотрудники КГБ Беларуси.

«Пытаясь узнать судьбу нашего сотрудника я обратился по телефону, найденному в сети Интернет, к Оперативному дежурному Управления КГБ Беларуси в г.Минск с запросом о задержании нашего сотрудника. Человек, который представился заместителем оперативного дежурного, подтвердил мне факт содержания нашего сотрудника в этом учреждении», - говорится в письме.

При этом представитель КГБ Беларуси не сообщил обстоятельств и цели задержания, пообещав перезвонить если возникнет такая необходимость.