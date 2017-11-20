]]> ]]>
Главная В мире Новости

КГБ Белоруссии задержал директора украинского завода

13:29 20.11.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Белорусские спецслужбы задержали руководителя предприятия ПАО «Завод утяжелителей» (г. Константиновка, находится на оккупированной Киевом территории Донбасса).

Об этом говорится в письме на имя посла Украины в Беларуси Игоря Кизима от 16 ноября, сообщает LB.ua.

В обращении, подписанном и.о председателя правления этого завода О.Козьменко, утверждается, что директор ПАО «Завод утяжелителей» Скиба Александр Сергеевич (7 мая 1978 года рождения) прибыл в Минск 15 ноября в командировку на переговоры с ОАО «Минский тракторный завод», с которым у украинского предприятия существует договор о поставках продукции, которая используется в литейном производстве белорусского завода.

Скиба вылетел из Киева в Минск рейсом 15 ноября в 14.20 и прибыл туда в 16.15 того же дня по местному времени. Обратно вернуться он собирался того же дня, о чем он сообщил по телефону в 19.20 по киевскому времени.

Однако в следующий раз на связь А.Скиба вышел уже утром – он позвонил жене с чужого белорусского номера и сообщил, что его задержали сотрудники КГБ Беларуси.

«Пытаясь узнать судьбу нашего сотрудника я обратился по телефону, найденному в сети Интернет, к Оперативному дежурному Управления КГБ Беларуси в г.Минск с запросом о задержании нашего сотрудника. Человек, который представился заместителем оперативного дежурного, подтвердил мне факт содержания нашего сотрудника в этом учреждении», - говорится в письме.

При этом представитель КГБ Беларуси не сообщил обстоятельств и цели задержания, пообещав перезвонить если возникнет такая необходимость.

Темы: Белоруссия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.11.2017, 19:45
Гость: Время Ч.

Нет у ВАС ВАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ, есть только один Габон, принадлежащий США, кроме Крыма и Донбасса. Сбежали от вас чумных и бесноватых.
20.11.2017, 19:20
Гость: не ваши земли

придётся возвращать Новороссию.Вы Ленина свергли с пьедестала, признаёте его " престуления" по разбазариванию русских земель. Забудьте про Донбасс
20.11.2017, 18:41
Гость: Ха-ха-ха!

КГБ Беларуси назначает не Бацька. В Кремль на поклон ездят.
Все комментарии (15)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.