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Глава Евросовета заподозрил власти Польши в исполнении "плана Кремля"

06:49 20.11.2017
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Глава Евросовета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск выразил обеспокоенность политикой правящей партии страны "Право и справедливость" (ПиС) в отношении Украины, не исключив, что за этим стоит Россия, пишет РИА Новости.

"Внимание! Острый спор с Украиной, изоляция в Евросоюзе, отход от верховенства права и независимости суда, давление на негосударственный сектор и свободные СМИ — стратегия ПиС или план Кремля? Выглядит похоже", — заявил политик.

В последнее время отношения между Киевом и Варшавой обострились из-за разногласий по историческим вопросам. Польша осуждает Украину за героизацию Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* и запрет на поиск и эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов.

Глава польского МИД Витольд Ващиковский заявлял, что позиция Украины по ряду исторических вопросов приведет к реальным проблемам в отношениях с европейскими партнерами, в первую очередь, с Венгрией и Румынией. Кроме того, обеспокоенность обеих стран вызывают разрушения памятников погибшим во время Второй мировой войны.

В начале ноября Варшава заявила об отказе впускать в страну украинцев с антипольскими взглядами. В черный список попали секретарь государственной межведомственной комиссии Украины Святослав Шеремета и глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. В Киеве заявили, что подобные решения противоречат договоренностям между двумя странами.

Темы: Россия, Польша, Украина, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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20.11.2017, 12:37
Гость: Кремлевские кукловоды незримо присутствуют везде

Что хотят, то и вытворяют. Или с бомбами, как в Сирии, или без бомб. Но тоже эффективно. Вот, например, Брекзит, или вмешательство в выборы в США.
20.11.2017, 11:50
Гость: Похоже

и у Туска воображение зашкаливает. Разнузданная в США и в целом на Западе антироссийская кампания даёт свои плоды в воображениях политиков то претензии что предъявляют России по поводу вмешательства в дела других стран в полной мере относятся к США и ЕС, которые вообразили себя правителями мира. А Россия тут ни при чём.
20.11.2017, 10:27
Гость: Остап

Сколько "ахентов Кремля " в мире, просто ужас!
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