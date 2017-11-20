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В Бундестаге Ангеле Меркель отказали в коалиции

09:54 20.11.2017
Ангела Меркель. Фото с личной страницы в Facebook
Ангела Меркель. Фото с личной страницы в Facebook
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Свободная демократическая партия Германии прекратила переговоры о создании правящей коалиции в новом немецком Бундестаге. Они должны были стать частью коалиции «Ямайка» — вместе с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и «Зелеными».

«Лучше вообще не управлять [страной], чем управлять плохо», — заявил лидер «Свободных демократов» Кристиан Линднер.

Среди главных причин для разногласий на переговорах назывались налоговая реформа, иммиграционная политика (Меркель выступает за ограничение числа принимаемых беженцев) и охрана окружающей среды.

Теперь рассматриваются два основных варианта развития событий: Меркель может сформировать коалицию меньшинства (собрав отдельные голоса оппозиционных партий) либо будут объявлены перевыборы в Бундестаг.

20 ноября Меркель встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, чтобы принять решение о дальнейших действиях. Именно президент должен будет объявить о перевыборах, если будет выбран этот вариант.

По итогам выборов в сентябре 2017 года правящий блок ХДС/ХСС получил 246 из 709 мест. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила 153 места и отказалась от новой коалиции с блоком Меркель.

Третьей по количеству мест в Бундестаге стала ультраправая «Альтернатива для Германии», у которой 92 мандата.

Темы: Ангела Меркель, Германия, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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20.11.2017, 11:43
Гость: Трезвый

Германия на распутье между внутренними интересами государства и интересами ЕС и НАТО. Бережливая фрау явно не тянет и ей уже пора на покой.С приходом во власть новых более молодых лидеров у ФРГ есть шанс возродить Третий Рейх и стать главным в Гейропе (Если конечно Путин на это даст согласие).
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