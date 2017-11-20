Ангеле Меркель предстоит выбор из двух рискованных вариантов

Провал межпартийных переговоров о создании правительственной коалиции вверг страну в состояние шока, констатируют немецкие эксперты

Четвертый срок Ангелы Меркель на посту канцлера Германии под угрозой. Сейчас у Меркель и ее соратников, оказавшихся в меньшинстве, есть два варианта поведения. Ни один из них, впрочем, не гарантирует, что «фрау канцлерин» останется у руля.

Ангела Меркель. Фото с сайта pixabay.com

«Меркель провалилась. Пришло время, чтобы она ушла с поста канцлера», – заявил в понедельник один из лидеров правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александр Гауланд, сопредседатель фракции АдГ в Бундестаге.

Так он оценил неудачу переговоров о создании новой коалиции. В ночь на понедельник стало известно: после 12 часов переговоров соратникам Меркель из блока ХДС-ХСС не удалось договориться с либеральной Свободной демократической партией (СвДП) и «зелеными». Этот провал делает шаткой перспективу нового правительства страны и вызывает вопрос о политическом будущем Меркель, недавно переизбравшейся на четвертый срок.

Поясним: после сентябрьских выборов в Бундестаг соратники Меркель из блока ХДС-ХСС получили всего 33%, что оказалось худшим результатом в истории, хотя и принесло относительную победу этому блоку. Пришедшая второй Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая до выборов была в коалиции с ХДС-ХСС, отказалась возобновить альянс. Социал-демократы сразу после выборов объявили об уходе в оппозицию. И сейчас эта вторая крупная сила на германской политической арене вновь подтвердила свое решение.

Блоку Меркель, дабы создать жизнеспособное правительство, пришлось сколачивать новую коалицию, прозванную «Ямайкой» (партийные цвета ХДС, ХСС, СвДП и «зеленых» в сумме дают флаг Ямайки). Но, как было сказано выше, коалиция потерпела крах. «У четырех партий нет общего видения развития страны и общей базы доверия», – констатировал лидер «свободных демократов» Кристиан Линднер и покинул переговоры. После этого ушли и «зеленые».

Переиграть или согласиться на нестабильность

Теперь возможны два варианта: перевыборы в Бундестаг (что более вероятно) или создание так называемого правительства парламентского меньшинства. Пиррова победа ХДС-ХСС, собственно, и превратила бывшую правящую партию в меньшинство.

Если Ангела Меркель пойдет на второй вариант, то это, по оценкам экспертов, будет гарантировать крайне нестабильное положение ее кабинета. Решения нового правительства Меркель, скорее всего, будут зависеть от голосов оппозиционеров в Бундестаге (а таковыми будут все партии, кроме соратников канцлера). Европейская практика показывает, что таким правительствам часто выносят вотум недоверия.

Представитель «зеленых» Юрген Триттин объявил, что его партия «исключила возможность участия в правительстве меньшинства». Лидер «свободных демократов» Линднер днем в понедельник немного «сдал назад» и сообщил: либералы не намерены брать на себя роль «фундаментальной оппозиции» и будут готовы поддержать правительство меньшинства.

Трудно представить, чтобы Меркель действительно пошла на создание правительства меньшинства, указал в беседе с газетой ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Он отметил, что сейчас страна находится в состоянии шока. Германии грозит политическая нестабильность и нужно спасать демократический процесс.

Стране ничего не остается, как перевыборы, подчеркнул и ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Он предполагает: перевыборы вряд ли пойдут на пользу политикам, не сумевшим договориться. Скорее всего, они потеряют набранные очки, считает собеседник.

Меркель была «над схваткой». Оценят ли это немцы?

Если неуступчивым партнерам по несостоявшейся «Ямайке» предрекают неудачу, то, по мнению Камкина, сложившаяся ситуация не пошатнет позиции Меркель. Она вела себя очень грамотно, считает эксперт.

Все эти месяцы, пока шли переговоры, канцлера было не слышно и не видно. Она ничего не делала, за нее все сделали «игроки второго эшелона»: Линднер, «зеленые» и другие, которые фактически дискредитировали себя провалом переговоров, подчеркнул Камкин. Собеседник отметил: «Они фактически показали себя как люди, неспособные к переговорам и компромиссу. Эта неуступчивость, конфликтность политических лидеров в какой-нибудь другой стране, может быть, и привлекла бы внимание электората. Но немцы любят стабильность и порядок».

Меркель при этом в дискуссии между этими «игроками второго эшелона была полностью над схваткой», указал эксперт. Так что можно ожидать, что канцлер будет позиционировать себя как единственный человек в стране, который может разрешить эту сложную ситуацию и тем самым попытаться улучшить свои позиции по сравнению с последними результатами.

ХДС, судя по всему, сможет отыграть и от свободных демократов, и от той же «Альтернативы», она станет уже более сильным действующим лицом и сможет вернуться к идее возобновления большой коалиции, резюмировал Камкин.

«Меркель уже не годится в лидеры»

Александр Рар, впрочем, полагает, что Ангелу Меркель ждут куда более сумрачные перспективы. На перевыборы ряд партий пойдет с новыми лидерами, указал эксперт и не исключил, что «христианские демократы также пойдут уже без Меркель». «Все-таки она несет большую долю ответственности за провал в создании этого правительства и сложившуюся ситуацию», – подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что у Меркель был один провал за другим. Она спровоцировала кризис беженцев, после чего Германия раскололась на тех, кто за и против. Она проиграла последние выборы – ХДС, хоть и осталась самой сильной, но фактически потеряла статус народной партии. Теперь Меркель довела страну до такого состояния, когда невозможно создать коалицию. «Хотя ей по конституции президент дал поручение – создать дееспособное правительство. Это ее третий провал», – указал политолог.

По его мнению, «именно политика все время быть над схваткой погубила Меркель». Канцлер успешно пользовалась ею последние 12 лет, дескать, пусть другие ссорятся, после чего она присоединялась к тому, кто выиграл. «Но сейчас это не прошло», – отметил политолог. Да, Меркель будет пытаться «спихнуть вину» на другие партии, но, скорее всего, «она не выкарабкается», полагает Рар.

Он отметил, что теперь уже в ХДС начнут обсуждать, как вернуть партии статус народной, как снова набрать 40% голосов. «С Меркель это невозможно. В глазах представителей собственной партии она уже не годится в лидеры», – считает политолог. По его мнению, в ХДС вот-вот «начнется борьба за ее наследство». Это будет главная интрига ближайших дней и, может быть, недель, добавил Рар.

Он выразил надежду, что в конечном итоге кризис удастся разрешить и вернется большая коалиция, которая существовала до сих пор. Однако, возможно, это будет «уже при новых лидерах, при новом канцлере», не исключил эксперт.

Авторы: Марина Балтачева, Михаил Мошкин