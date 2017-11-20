Саакашвили раскритиковал украинскую оппозицию за пассивность

Бывший глава Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили недоволен тем, что украинская оппозиция не проявляет инициативы в вопросе смены власти в стране.

«Где оппозиция, где их заявления, где их реакция на действия власти? В оппозиции есть активные политические лидеры, но их мало», - цитирует его «Интерфакс».

Накануне, во время очередного вече у стен Верховной рады, Саакашвили заявил о том, что Украина срочно нуждается в новом правительстве и выразил готовность возглавить его. По его словам, он делает это не ради личных амбиций, а с целью перемен в стране и ради прихода во власть нового поколения политиков.

«Если никто из оппозиционных лидеров не хочет это делать, то я готов это сделать», - заявил экс-губернатор.

В центре Киева продолжается инициированная им акция протеста. Ее участники требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и принятия нового закона о выборах. Саакашвили пообещал начать процедуру «народного импичмента», если требования протестующих не будут удовлетворены до 3 декабря.

