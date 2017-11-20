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Президент Зимбабве отказался уходить в отставку

11:13 20.11.2017
Роберт Мугабе. Фото с сайта wikipedia.org
Роберт Мугабе. Фото с сайта wikipedia.org
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Президент Зимбабве Роберт Мугабе заявил, что не покинет свой пост, несмотря на оказываемое на него давление, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

По словам Мугабе, военное руководство ввело его в курс вопросов, которые необходимо решить в стране. Как отметил президент «вмешательство военных в политическую жизнь было вызвано их видением состояния дел в стране и в правящей партии».

Президент Зимбабве признал, что экономика переживает «трудный период» и пообещал, что возглавит съезд партии Zanu-PF, который пройдет в декабре, добавив, что партия должна соблюдать строгие правила.

На минувшей неделе, 15 ноября, вооруженные силы Зимбабве взяли под контроль ситуацию в стране, задержав ряд близких к Мугабе официальных лиц. Военные заявили, что не пытались свергнуть главу государства, их целью были «преступники, окружающие Мугабе, которые совершают действия, наносящие государству социальный и экономический вред».

Темы: Африка, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Правительства зарубежных стран
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Комментарии читателей
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20.11.2017, 12:30
Гость: А чё?

Совпадение? У нас тоже в декабре намекают быть процессу. Телепатия или в прошлой жизни они были братьями в одной шакальей стае?
20.11.2017, 11:53
Гость: Кот Мурр

Вот интересно,все рассказывают "как им трудно править","как они перенапрягаются",""как гребут как рабы на галерах"!
А с президенства,только Сам Всевышний вперёд ногами может оттащить!
И ни когда не слышал,чтоб шахтёр,рабочий и "прочие бездельники" отказались бы от пенсии и работали до 90 -лет!
20.11.2017, 11:49
Гость: Кот Мурр

Прямо как наш!До последнего будет грести как раб на галерах!
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