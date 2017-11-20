Президент Зимбабве отказался уходить в отставку
Президент Зимбабве Роберт Мугабе заявил, что не покинет свой пост, несмотря на оказываемое на него давление, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
По словам Мугабе, военное руководство ввело его в курс вопросов, которые необходимо решить в стране. Как отметил президент «вмешательство военных в политическую жизнь было вызвано их видением состояния дел в стране и в правящей партии».
Президент Зимбабве признал, что экономика переживает «трудный период» и пообещал, что возглавит съезд партии Zanu-PF, который пройдет в декабре, добавив, что партия должна соблюдать строгие правила.
На минувшей неделе, 15 ноября, вооруженные силы Зимбабве взяли под контроль ситуацию в стране, задержав ряд близких к Мугабе официальных лиц. Военные заявили, что не пытались свергнуть главу государства, их целью были «преступники, окружающие Мугабе, которые совершают действия, наносящие государству социальный и экономический вред».