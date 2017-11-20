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Королева Великобритании и ее супруг отметили платиновую свадьбу

18:45 20.11.2017
Елизавета II Фото с сайта pixabay.com
Елизавета II Фото с сайта pixabay.com
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Королева Великобритании Елизавета II и ее муж принц Филипп, герцог Эдинбургский отпраздновали 70-летие брака. Монаршую чету поздравила премьер-министр страны Тереза Мэй.

«Мои поздравления королеве и герцогу Эдинбургскому, празднующим платиновую годовщину своей свадьбы. Они посвятили свою жизнь служению Великобритании и Содружеству. Мои наилучшие пожелания им обоим по случаю этой торжественной даты», - цитирует ТАСС запись главы британского правительства в Twitter.

В Букингемском дворце заявили, что публичных торжеств по поводу годовщины свадьбы не будет. Событие в тесном кругу отметят члены королевской семьи и ее ближайшие друзья.

Брак Елизаветы II и принца Филиппа является самым продолжительным в истории монархии в Великобритании.
 

Темы: Великобритания, Правительства зарубежных стран
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Комментарии читателей
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20.11.2017, 22:03
Гость: Татьяна Алексеевна

Поздравляю с таким ЧУДЕСНЫМ и невообразимым ЮБИЛЕЕМ! Желаю отпраздновать БРИЛЛИАНТОВУЮ свадьбу! В ЗДРАВИИ и в окружении любящей родни.
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