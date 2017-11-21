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Google пообещал бороться с Russia Today и Sputnik в новостях

10:11 21.11.2017
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Google планирует снизить выдачу сайтов с «русской пропагандой» в своем агрегаторе новостей. Об этом заявил Эрик Шмидт, исполнительный директор Alphabet — материнской компании Google, на форуме по вопросам безопасности в Галифаксе, пишет Vice.

Шмидт, отвечая на вопрос, почему сайты с «русской пропагандой» попадают в выдачу агрегатора новостей Google News, сообщил, что компания ищет решение этой проблемы.

«Это, в основном, RT и Sputnik, — сказал он. — Мы знаем об этом и пытаемся перенастроить систему [выдачи], чтобы предотвратить такое».

При этом Шмидт подчеркнул, что о блокировке сайтов речь не идет. «Так мы не работаем», — сказал он.

Как именно Google планирует снижать выдачу RT и Sputnik, у которого более 30 сайтов на разных языках, Шмидт не уточнил, заявив лишь, что лично он является сторонником «ранжирования» сайтов.

Представительство российского телеканала RT и транслятор государственного радио Sputnik ранее по требованию американских властей зарегистрировались в США как иностранные агенты.

В ответ на требование к RT встать на учет в США в качестве иностранного агента, Госдума приняла законопроект, вводящий аналогичный статус для иностранных СМИ в России.

Проект закона пока не получил одобрение Совета Федерации и не подписан президентом РФ, однако Минюст уже предупредил «Голос Америки» и «Радио Свобода» о том, что их могу признать СМИ-иностранными агентами.

Темы: СМИ в мире, СМИ и журналистика, Google
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Комментарии читателей
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21.11.2017, 11:37
Гость: Тимофеич

А я уже давно ограничил. В основном, пользуюсь Яндексом. В Рунете он куда лучше. Гугл - только для поиска иностранной научно-технической информации.
21.11.2017, 11:22
Гость: Никита

Но признать их таковыми наша задача! Со всеми вытекающими последствиями!
21.11.2017, 11:21
Гость: Серёга

"Google планирует снизить выдачу сайтов с «русской пропагандой» в своем агрегаторе новостей. Об этом заявил Эрик Шмидт..." - А почему бы и нам не ограничить ГУГЛ на всей территории нашей страны?!. Ведь могем, когда захотим!
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