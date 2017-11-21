Президент Зимбабве согласился покинуть свой пост

Президент Зимбабве Роберт Мугабе принял решение уйти в отставку. Об этом он сообщил в письме, направленном в парламент страны.

В послании Мугабе отметил что добровольно уходит в отставку для обеспечения плавного перехода власти. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Парламентарии, которые уже начали дебаты по поводу импичмента Мугабе, приветствовали его решение покинуть свой пост. Известие об отставке было воспринято с восторгом и жителями столицы Зимбабве – Хараре.

Зимбабвийский парламент планирует уже в ближайшее время назвать имя нового президента страны.

На прошлой неделе власть в стране была взята под контроль военными. Мугабе был отправлен под домашний арест, от него потребовали уйти в отставку. Он отказался, а в обращении к нации заявил, что его власти ничто не угрожает. Однако 20 ноября президент принял условия отставки.

Мугабе был президентом Зимбабве свыше 30 лет. По некоторым данным, преемником на данным посту он намеревался сделать свою супругу.

